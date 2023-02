La historia de Will Still, el entrenador sin título del Stade de Reims de la Ligue 1 francesa, está dando la vuelta al mundo. El técnico belga anda causando sensación del fútbol esta temporada, y es que su trayectoria da para un guion: cogió al Reims rozando los puestos de descenso en octubre provisionalmente, mientras el club buscaba un entrenador, pero sus resultados le sirvieron para ser contratado hasta final de temporada. No tiene título UEFA A para entrenar, y el club paga ni más ni menos que 25.000 euros de multa por cada partido. Lleva 13 encuentros sin perder y ya son undécimos en la clasificación.

Tiene 30 años y todavía no se cree lo que está viviendo: "Es increíble que a mi edad esté entrenando contra equipos que cuentan con Messi, Mbappé y Neymar. Me pellizco y no me lo creo". No es para menos, el Reims empató el fin de semana pasado contra el todopoderoso PSG en el último minuto, evitando la que hubiera sido la primera derrota de Will Still en el banquillo del Reims.

Nacido en Bélgica de padres ingleses, Will Still se aficionó al fútbol con el popular videojuego "Football Manager", que simula las labores de un entrenador de élite. Empezó a entrenar a los cadetes del Preston North End con 20 años, y de ahí encadenó experiencias como entrenador asistente en distintos clubes de la liga belga. Llegó a ser primer entrenador provisional del Beerschot, de segunda división, pero el hecho de no tener la licencia UEFA A le obligó a dejar el cargo. La temporada pasada estuvo en el Standard de Lieja, un grande de Bélgica, y esta temporada la empezó como asistente del español Óscar García en el Stade de Reims.

El que fuera entrenador del Celta de Vigo fue despedido del Reims por los malos resultados el pasado 13 de octubre y su asistente cogió el relevo, provisionalmente. Encadenó cinco partidos sin perder antes del Mundial, lo que le sirvió para renovar con el equipo. Los 25.000 euros de multa que paga su club en cada partido pueden salir muy rentables, pues la permanencia se antojaba complicada en octubre.

Cuando le preguntan por qué no tiene el título de UEFA A, Still lo normaliza: "Solo tengo 30 años, y ese título está pensado para ex jugadores que tienen muchas facilidades para obtenerlo. Intentaré sacarlo cuanto antes." Still, que asegura que está cumpliendo un sueño, se declara admirador de Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola y José Mourinho, y asegura que el videojuego Football Manager encendió su pasión de convertirse en entrenador.