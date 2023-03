Augusto César Lendoiro se caracteriza por ser un tipo sin pelos en la lengua. El expresidente del Deportivo de La Coruña ha atendido la llamada del Grupo Libertad Digital para hablar sin tapujos sobre el llamado caso Negreira o Barçagate, sobre la presunta compra de árbitros por parte del FC Barcelona tras desvelarse que José María Enríquez Negreira, que fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 1994 y 2018, cobró un total de cerca de 7 millones de euros por parte del club azulgrana durante 17 años, desde 2001.

En concreto, lo habría hecho a través de su empresa Dasnil 95 SL, creada en 1995 por Enríquez Negreira —un año después de entrar en el CTA— y administrada por su hijo, Javier Enríquez Romero, que vivía casi exclusivamente del Barcelona gracias a las labores de coaching ("asesoramiento verbal") sobre los árbitros que hacía a la entidad culé.

Lendoiro, que habría vivido en primera persona esta situación al ser presidente del Deportivo entre 1988 y 2014, tacha esta noticia de "gran escándalo" y "locura infumable" en declaraciones a LD. "Tener a alguien como el vicepresidente de los árbitros en nómina es durísimo. Yo soy defensor de un planteamiento que se ha hecho toda la vida: si los niños son del Real Madrid o del Barcelona, los árbitros también son del Real Madrid o del Barcelona. Hasta ahí podemos entenderlo todo, y que en un momento de debilidad pudieran influir a favor de uno u otro. Pero lo de tenerlo en nómina es durísimo, está fuera de toda lógica. Otra cosa es que, en plan de broma, puedas decir: ‘Este partido me huele mal’. Pero de ahí a tenerlo en nómina y cometer ese escándalo…", apunta.

"Es una situación que huele tan mal… tiene que haber una sentencia judicial que determine más o menos lo que ha pasado", apunta el exdirigente deportivista, que se muestra poco optimista a la hora de que se termine esclareciendo el asunto ante la Justicia.

¿Le puede salir demasiado caro al Barcelona el asunto del caso Negreira? "O muy barato, según cómo se mire o según la realidad que determine después el juez de turno. Medio millón de euros nos parece a todos una cantidad muy elevada, pero dentro de un presupuesto de 400, 800 o 1.000 millones de euros, pues si te sirve de algo… hay que tener en cuenta que muchas veces estamos hablando de ligas. Nosotros, de hecho, perdemos una liga empatados a puntos con el Barcelona (....) El Madrid pierde en Tenerife y gana dos ligas, así que un empate puede representar un título. ¿Barato? No, baratísimo podría resultar en su caso. De todas formas, habrá que esperar", asegura Lendoiro.

El expresidente del Deportivo recuerda que el Barcelona se irá de rositas, a efectos deportivos, gracias a la aprobación de la nueva Ley del Deporte con la prescripción de las faltas gravísimas a los tres años. "Otra cosa es desde el punto de vista penal", recuerda Lendoiro, ante la comisión de un posible delito de corrupción. "Yo, si estoy en la situación del FC Barcelona, estaría terriblemente preocupado porque, aparte de lo que pueda ocurrir en España, está lo que puede ocurrir en el extranjero: desde la Unión Europea, la UEFA y la FIFA. Ha habido circunstancias en las que se ha actuado de manera llamativa con otros clubes de otros países. Yo estaría terriblemente preocupado, aunque muchas veces parece que en España no pasa nada. Habrá que esperar, ¿no? En cualquier caso, no nos vamos a aburrir", dice.

El dirigente gallego también se muestra escéptico ante la posibilidad de que LaLiga investigue qué ha ocurrido realmente, al tiempo que lanza una serie de dardos al presidente de la patronal de los clubes, Javier Tebas. "Yo tengo que hablar con mucho tiento de Tebas porque a mí me cesó como embajador de LaLiga por ir al entierro de una persona que habían asesinado en Madrid, en el famoso partido Atlético de Madrid-Deportivo, el caso Jimmy. Es una vergüenza que todavía esté sin conocerse quién fue el culpable de aquel asesinato", empezaba diciendo sobre el presidente de LaLiga.

"Siempre digo que Tebas conoce muy bien el negocio del fútbol, pero no le gusta el fútbol. En este caso creo que hay una situación en la que Tebas, a pesar de ser el presidente nombrado por la gran mayoría clubes, no puede hablar en nombre del colectivo contra el presidente de un club. Sea quien sea: sea Joan Laporta o sea Florentino Pérez (...) Tampoco debe los líos que tiene con Luis Rubiales (presidente de la Federación Española de Fútbol) porque eso es malo para el fútbol. Por eso yo le aconsejaría que tenga mucho cuidado, que él no es el dueño del fútbol. No es bueno lo que hace porque el fútbol español vive de forma especial del Barcelona y del Real Madrid y, si acabas con esos dos estandartes del fútbol español, le estás haciendo daño a LaLiga", continuaba.

Lendoiro, que asegura creer "a pies juntillas en la integridad y honestidad de los árbitros", aunque también dice que "igual que hay un garbanzo negro podría haber alguno más", se ha referido también a la situación actual del Deportivo de La Coruña (Primera RFEF), que está viviendo "uno de los peores momentos de su historia aunque tenemos plantilla como para salir de esta situación", así como a las nuevas normas que prepara la International Board (IFAB) para el fútbol, entre ellas el decir adiós a los partidos de 90 minutos, con dos tiempos de 30 minutos cada uno, a reloj parado. "Llevo años pidiendo que el fútbol sea a reloj parado; es decir, 30 minutos cada tiempo. Y quizá por eso Gianni Infantino me invitó a estar una semana con la FIFA en el Mundial de Qatar. Treinta minutos cada tiempo y se acaban las disputas y el problema de si pierden tiempo o no pierden tiempo. Así no pierde tiempo ninguno", concluyó Augusto César Lendoiro en este sentido.