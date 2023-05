Javier Tebas, el presidente de LaLiga, ha ofrecido una entrevista en el podcast Folha Seca en donde analizó la actualidad deportiva y ha tratado todas las las polémicas que rodean al fútbol español.

Uno de los temas que trató durante esta entrevista fueron los derechos televisivos y la comparación que tienen con respecto a la Premier League. Tebas aprovechó para lanzar un dardo hacia el Real Madrid. "Nuestros clubes en televisión nacional ganan lo mismo que los de la Premier League. El Madrid llora mucho y estos lloran mucho.... pero no es verdad, ganan lo mismo que los de la Premier. Por eso cuando salen los equipos con más ingresos del mundo, salen Real Madrid y FC Barcelona de los primeros. No sé qué más quieren".

También aprovechó para hablar de la Superliga donde dijo el porque el Real Madrid no quiere jugar en determinados sitios. Además dejaba claro que durante mucho tiempo ha tenido muy buena relación con Florentino pero que actualmente no y que él sabe como piensa sobre el fútbol español y del fútbol europeo.

Terminó la entrevista hablando de la Kings League y reconoció que es algo que le gusta y le divierte, además la sigue de vez en cuando. "Me conozco a Spursito, Dj Mario, me conozco los equipos. Pero es muy diferente. Es un producto gratuito, el día que sea de pago... pero por el perfil que tienen no puede ser nunca de pago".