Victoriano Sánchez Arminio, excolegiado español y presidente del Comité Técnico Arbitral (CTA) entre 1993 y 2018, ha fallecido este domingo en Madrid a los 80 años de edad, según han informado fuentes del colectivo arbitral.

El excolegiado santanderino, nacido en 1942, fue árbitro de Primera División durante trece años, de 1976 a 1989. En 1978 logró la categoría de internacional y tres años después recibió el distintivo de la escarapela FIFA. En 1986 fue el árbitro elegido por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para representar a España en el Mundial de México’86.

Sánchez Arminio fue el presidente del CTA durante los años en los que se investigan los pagos del FC Barcelona a José María Enríquez Negreira, que fue vicepresidente del colectivo arbitral entre 1994 y 2018. En concreto, el Barça habría pagado un total de 7,5 millones de euros a Negreira entre los años 2001 y 2018.

El excolegiado Eduardo Iturralde González ha asegurado al respecto, en declaraciones a la Cadena SER, que Sánchez Arminio es "una de las personas más honradas que he conocido". "Todo lo que le ha tocado vivir a él y a toda la familia del arbitraje es una pena. Queda en duda toda una familia porque un golfo ha hecho lo que ha hecho y nos quieren meter a todos en el mismo saco. Yo me voy a quedar con lo que era Victoriano Sánchez Arminio, una de las personas más honradas que he conocido. Una manzana podrida ha manchado una de las cosas más honradas del fútbol español, que es el arbitraje. Y más crítico que he sido yo con los árbitros no va a haber nadie, porque lo quiero y porque me han hecho ser así. Es una pérdida increíble".

Asimismo, Iturralde dice que Arminio fue "un poco el que cambió el arbitraje y el que nos enseñó una forma de vida. Yo no era nadie, ellos me acogieron como árbitro en Primera División y crecí con ellos". "Era de las personas que cuando te tenía que decir algo te lo decía a la cara, no le podías engañar en cuanto a cuestiones de fútbol. Él era árbitro y sabía y olía, y sobre todo era como un padre para mí", ha añadido.

También el actual presidente del CTA, Luis Medina Cantalejo, ha lamentado la muerte de Sánchez Arminio: "Es un shock tremendo, no lo esperábamos, era muy querido por todos. Era un hombre con mucho carácter, pero que nos cuidó como un padre, nos guiaba, nos echaba la bronca, pero una persona de entorno, no sé qué más cosas nos pueden pasar este año. Una persona que nos ha ayudado mucho a llegar donde estamos".

Cabe destacar también que Sánchez Arminio estaba imputado por el llamado caso Soule, centrado en el presunto desvío de fondos durante la etapa de Ángel María Villar al frente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).