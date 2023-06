Joselu llevará el '14' y el Madrid se reserva el '9'

Joselu Mato vuelve al Real Madrid y ya tiene dorsal, el nuevo jugador blanco viene del Espanyol, cedido por un año y con opción a compra. El delantero finalmente lucirá el ‘14’, dorsal que quedó vacío tras la marcha de Casemiro el pasado verano y que nadie ocupó la temporada pasada. Ahora es el nuevo número de Joselu y aunque estaba también libre el ‘9’, no lo ha recibido.

Eso es algo que da que pensar, porque parece que el mercado de fichajes termina para Real Madrid con la incorporación de Joselu, que se une a las de Fran García, Brahim y Bellingham. Pero el ‘9’ sigue libre, no se lo han dado a Joselu a pesar de que lleva vistiendo ese número durante varios años, por lo que queda la duda de si el Real Madrid está reservando el ‘9’ para un delantero del nivel de Karim Benzema y que venga a cubrir su plaza.

Para este número hay actualmente dos nombres muy señalados: Mbappé y Harry Kane. Es verdad que el primero no entraba en los planes del club blanco, pero tras su comunicado diciéndole al PSG que no renovará su contrato hasta 2025 y el interés del club galo en traspasarle este verano, si no lo hace, ha hecho que el francés vuelva al radar del Madrid.

Luego está el caso de Harry Kane, es el delantero que Ancelotti pidió tras la marcha de Karim Benzema y a pesar de que el club quiere satisfacer el deseo del entrenador, el alto precio del Tottenham y la edad de jugador, que cumplirá 30 este verano, hacen que sea complicada la llegada el inglés al Madrid.

Aunque ambas opciones por el momento son muy complicadas, el Madrid sigue guardando el ‘9’ que en su día fue de Benzema para cuando venga alguien a cubrir su lugar.