No hay nada de raro en que un caso como el de Kylian Mbappé y el Real Madrid esté en boca de todos. Muchas veces, incluso en la de personas ajenas a esta causa. Es el caso de Yvan Le Mée, agente de jugadores como Ferland Mendy, que en una entrevista al programa After Foot de RMC Sport ha cargado contra la madre del delantero francés.

"Yo quería montar un restaurante, pero no sé cocinar y no lo hice", recalcó. Una metáfora que le sirvió como ejemplo para situar a los presentes en esa mesa de debate. Fayza Lamari parece implacable a la hora de hablar de los intereses de su hijo, y es sin duda una pieza clave en el rumbo que cogen las negociaciones. Sin embargo, hay quienes no entienden que sea la que lleva las riendas de la vida de la estrella de Bondy.

"Para hacer las gestiones de su hijo y otros jugadores, debería tener una licencia", quiso resaltar Le Mée. Además, aseguró que, "de haber tenido un agente hace dos años, él (Mbappé) habría ido al Madrid. Ahora sigue en París y no parece estar contento allí".

Un tira y afloja en el que cada día más gente opina y toma cartas en el asunto. Esta vez ha sido la opinión de un agente internacional contrastado. Lo cierto es que parece que el círculo sigue cerrándose, y las amenazas del Paris Saint-Germain de vender a su estrella lo antes posible podrían hacer que el culebrón se decidiera antes de lo previsto.