Estreno de la camiseta blanca del Barcelona y... cinco goles en contra del equipo de Xavi Hernández. El Arsenal venció 5-3 al conjunto azulgrana en Los Ángeles (EE.UU) y tras la suspensión del primer partido por un virus estomacal, este ha sido el primer compromiso del Barcelona en pretemporada.

Pese al resultado, el propio Barcelona ha publicado un vídeo con el resumen del partido:

El resumen del Barça - Arsenal 📺 pic.twitter.com/7pPO9uLGEh — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 27, 2023

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, reconoció que le sorprendió la intensidad del Arsenal: "Nuestra intensidad no me ha sorprendido pero la suya sí, la verdad. No es normal esta intensidad, tantas faltas tácticas... Pero es fútbol, todos queremos competir", dijo. "Para nosotros era nuestro primer partido, el principio, después de pasar el virus".

Lo curioso del partido es que el Barcelona llegó a adelantarse en el marcador en dos ocasiones, pero una vez el Arsenal empató a dos, el resto fue dominado por los gunners.

Ficha técnica:

5. Arsenal: Ramsdale; White, Saliba (Kiwior, m. 70), Magalhaes (Holding, m. 84), Timber (Tierney, m. 70); Partey (Jorginho, m. 70), Odegaard (Vieira, m. 62), Havertz (Smith Rowe, m. 46); Saka (Cozier-Duberry, m. 84), Trossard (Martinelli, m. 79) y Gabriel Jesus (Nketiah, m. 79).

Entrenador: Mikel Arteta

3. Barcelona: Ter Stegen (Iñaki Peña, m. 46); Dest (Sergi Roberto, m. 46), Araújo (Koundé, m. 46), Christensen (Éric García, m. 46), Alonso (Balde, m. 46); Romeu (De Jong, m. 46), Pedri (Kessié, m. 46), Gündogan (Ansu Fati, m. 46); Raphinha (Dembelé, m. 46), Lewandowski (Ferrán Torres, m. 46), Abde (Fermín López, m. 46).

Entrenador: Xavi Hernández

Goles: 0-1, m. 7: Lewandowski; 1-1, m. 13: Saka; 1-2, m. 34: Raphinha; 2-2, m. 43: Havertz; 3-2, m. 55: Trossard; 4-2, m. 78: Trossard; 4-3, m 88: Ferran Torres; 5-3, m. 90: Vieira.

Árbitro: Alex Chilowicz. Amonestó a Trossard, Havertz y White en el Arsenal y a Araújo en el Barcelona.

Incidencias: Partido amistoso entre el Arsenal y el Barcelona jugado en el SoFi Stadium de Los Ángeles correspondiente al Soccer Champions Tour 2023 y disputado ante 70.223 personas.