Las palabras de Morata que suenan a posible despedida del Atlético

Álvaro Morata ha asegurado, en plena gira de pretemporada del Atlético de Madrid en México, que se muestra "muy contento" de seguir en el conjunto rojiblanco.

Pero el delantero madrileño, con buen cartel en la Serie A italiana, tampoco ha sido demasiado claro respecto a su futuro y, ante los rumores que le sitúan fuera del Atlético la próxima temporada, se ha limitado a decir: "Estoy trabajando y estoy muy contento de estar aquí. El mercado nosotros no lo podemos controlar. Con ganas de seguir progresando, como estoy haciendo esta pretemporada, pero el mercado no lo controlamos".

Así se expresaba Morata en declaraciones al canal mexicano-estadounidense TUDN, en las horas anteriores al encuentro frente a la Real Sociedad, después de que su nombre haya sido vinculado a clubes como la Roma, la Juventus de Turín, el Inter y hasta el Milan.

El punta rojiblanco no ha mostrado ningún tipo de interés en querer marcharse del Atlético de Madrid, pese a su recurrente vinculación con la Roma de José Mourinho: "No es una opción ahora mismo. Solo estoy aquí disfrutando de México y de la pretemporada. Ahora mismo no está en mi cabeza".

Además, Morata recordó también su debut con el primer equipo del Real Madrid, de la mano precisamente de un Mourinho con quien podría volver a coincidir en la cuadro giallorosso: "Es un grandísimo entrenador, fue el que me dio la oportunidad de jugar mi primer partido como profesional (12 de diciembre de 2010 contra el Zaragoza). Estoy muy agradecido y le deseo lo mejor".