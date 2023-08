Medina Cantalejo suspende la reunión semanal de los árbitros para apoyar a Rubiales a pesar del mal arranque liguero

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, ha decidido suspender la reunión semanal de los colegiados para escenificar el apoyo del colectivo al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales. Todo ello, a pesar del mal arranque de los árbitros en la nueva temporada de Liga.

La RFEF ha convocado una Asamblea General Extraordinaria para este viernes donde se abordará el futuro de Rubiales en la presidencia después de la polémica suscitada por el beso a la jugadora de la selección española femenina de fútbol, Jenni Hermoso, tras la victoria en el mundial.

Un correo electrónico, al que ha tenido acceso Libertad Digital, de la Comisión Técnica del CTA titulado ‘cancelación del debriefing semanal’ señala que "ante la convocatoria de una Asamblea General Extraordinario de la RFEF para el próximo viernes 25 de agosto y con el fin de permitir la asistencia de los asambleístas y de todos aquellos que habéis expresado vuestro deseo de estar allí, el debriefing semanal online que iba a tener lugar ese día queda cancelado". El citado email enviado este miércoles está firmado por el adjunto a la presidencia del CTA, Antonio Rubinos Pérez y por el responsable de VAR en el Comité de Árbitros, Carlos Clos Gómez.

No obstante, la presión sobre los colegiados se ha recrudecido en las últimas horas ante su falta de interés en asistir a la Asamblea para apoyar a Rubiales. El CTA enviaba este jueves un mensaje a los colegiados en su chat de WhatsApp , del que forman parte Medina Catalejo o Rubinos Pérez, para conocer antes de la reunión qué árbitros acudirán a la misma: "Ante las múltiples peticiones de solicitudes de asistencia, os informamos que todos aquellos no asambleístas que quieran solicitar acceso a la Asamblea de la RFEF del día 25 de agosto deben enviar un correo identificándose como árbitro / presidente se comité de árbitros, etc. para ser acreditado y poder acceder a la asamblea".

Fuentes del CTA consultadas por LD aseguran que "existe una gran indignación entre los colegiados ya que se les está intentando condicionar para que asistan a la Asamblea y escenificar así su supuesto apoyo a Rubiales. En realidad, nadie quiere hacerse esa foto tras lo sucedido. Tras el mal arranque liguero no se debe anular el seminario arbitral de esta semana".

El ‘debriefing semanal’ es un seminario que celebran los árbitros normalmente todos los viernes por la mañana en el que se analiza lo sucedido en la última jornada de Liga y se estudia si las actuaciones arbitrales han sido acertadas y correctas. En dicha reunión también se establecen pautas arbitrales para el futuro ante jugadas polémicas.

Correo electrónico del CTA.

Las mismas fuentes consultadas por este diario destacan que "entre los asambleístas que deben acudir este viernes a la Asamblea General hay árbitros de Primera y de Segunda División. Los colegiados tienen mucho poder de decisión en la Asamblea, a pesar de que representan un número menor. Rubiales y Medina Cantalejo van de la mano".

La Asamblea General es el órgano superior de gobierno y representación de la RFEF, y está compuesta por 140 miembros, de los cuales 20 son natos y 120 electos, entre los que se encuentran el presidente de la RFEF, los presidentes de las 19 Federaciones de ámbito autonómico integradas en la RFEF y los miembros electos de los estamentos de clubs, futbolistas, árbitros y entrenadores.

"Previsiblemente, los colegiados capitaneados por Medina Cantalejo cerrarán filas en torno a Rubiales al igual que las federaciones autonómicas, salvo que consideren que no tiene escapatoria y que éste sólo puede marcharse. Si quieren seguir beneficiándose en su carrera como colegiados saben lo que tienen que hacer, continúa el mismo sistema clientelar que con Negreira. Por su parte, Rubiales intentará pactar una salida en lugar de dimitir para garantizarse una cuantiosa indemnización", concluyen.

Arranque de temporada polémico para los árbitros

Cabe destacar que el inicio de la nueva temporada liguera con la sombra del caso Negreira está siendo especialmente polémico y conflictivo con las decisiones arbitrales acordadas en las dos primeras jornadas. Una de las decisiones más conflictivas fue la adoptada por el colegiado César Soto Grado en el Getafe-F.C. Barcelona. El árbitro no pito un penalti al defensa blaugrana Araujo por una supuesta mano previa del también barcelonista Gavi. Tras la polémica, Soto Grado sufrió el denominado ‘neverazo’ y no fue designado para arbitrar en la segunda jornada.

También levantó polémica un gol del delantero del Atlético de Madrid Álvaro Morata frente al Granada. Tanto el penalti no pitado al Barça como el gol no anulado a Morata fueron refutados en el seminario arbitral semanal.