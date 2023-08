Juan Rubiales reaparece en plena polémica Luis Rubiales-Jenni Hermoso para volver a atacar a su sobrino con durísimas acusaciones sobre asuntos que presuntamente habría liderado el ahora mismo inhabilitado presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Juan Rubiales que fue durante muchos años la mano derecha de su sobrino en la RFEF.

Juan Rubiales ha dado varios entrevistas en las últimas horas, como por ejemplo la que ha dado al diario El Mundo en la que se mostró muy contundente a la hora de hablar de escándalos relacionados con Luis Rubiales. Uno de ellos el famoso chalé de Salobreña donde hubo una fiesta.

"Yo estaba en Marbella promocionando la Segunda División B y me dijeron que había montado una reunión de trabajo en Salobreña. Me mandaron la dirección por Whatsapp y fui. Me sorprendió, porque en la RFEF había una Junta Gestora, y cuando llegué allí no había reunión de trabajo ni nada. Uno de esos días, me dijeron: 'Esta tarde hay una fiesta y van a venir unas chicas'. Y efectivamente 'Nené', exfutbolista del Granada y amigo personal de Rubiales, trajo a ocho o diez chicas. Cuando llegaron y vi aquello, le dije: '¡Te has vuelto loco, tienen 18 años, podrían ser tus hijas!', y me encerré en una habitación. Curiosamente a aquella reunión de trabajo en Salobreña no fue invitada ninguna mujer responsable de área".

Eso sí, el tío de Rubiales no puede confirmar si esas chicas se trataban de prostitutas: "Eran lo que hoy en día se llama 'chicas de imagen', chicas a las que se les paga un dinero por participar en una fiesta y ambientar. A partir de ahí, lo que sucede, sucede. Llegaron sobre las cinco de la tarde y se fueron a las diez de la noche".

Juan Rubiales también comentó que la Supercopa de España pudo ir a Qatar por 3 millones más de lo que ofrecía Arabia Saudí, pero que todo se resolvió en favor de las comisiones que recibiría Piqué de la segunda opción y no de la primera: "La propuesta de Arabia Saudí se la hizo Piqué, y un día Luis me dice que se tiene que ir a Londres por un tema secreto. Cuando vuelve, me cuenta que ha firmado un preacuerdo con los saudíes. Nos llevamos las manos a la cabeza, le dijimos que cómo había hecho eso con un país que no respetaba los derechos humanos, así que encargó rápidamente un informe que justificara lo que había hecho. Hubo una propuesta de Qatar para quedarse la Supercopa, pero la rechazó porque Piqué no era intermediario y no se llevaba comisión".

Sobre el caso Negreira, por otro lado, Juan Rubiales se mostró ambiguo y no dejó claro si el famoso excolegiado dio ayudas al Barcelona: "Me reuní con Negreira y me dijo que había estado 30 años o no sé cuántos sin cobrar y que quería un sueldo o una compensación económica para él y para su hijo. Me amenazó con denunciar y me dijo que todo el mundo había cobrado menos él. Todo el que conoce la RFEF sabe que con Negreira los árbitros se ponían firmes. En aquella época había una dictadura feroz en la que aquel que no le bailaba el agua a Victoriano Sánchez Arminio (ex jefe del CTA) era condenado a no ascender"