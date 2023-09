El Gobierno blanquea la lamentable actitud de las chantajistas y les da vía libre

La concentración de la selección española femenina de fútbol se realizará finalmente este martes en Oliva (Valencia), después de que en un primer momento las internacionales, muchas de las cuales entraron en la lista a regañadientes y por miedo a ser sancionadas tras imponer no ser llamadas para que se cumplan todos y cada uno de sus caprichos, fuesen convocadas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Las futbolistas han recibido billetes de tren para desplazarse a la capital del Turia y de ahí al Hotel Nova Beach de Oliva, donde están convocadas por la tarde. Allí quedarán concentradas antes de viajar a Suecia para disputar, el viernes, el primer partido de la Liga de Naciones. El segundo será contra Suiza, en Córdoba, el martes 26 de septiembre .

Sin embargo, las internacionales estaban llamadas en un primer momento a acudir a Madrid. La nueva seleccionadora, Montse Tomé, fue la primera en llegar a un hotel cercano al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el Hotel Alameda de Barajas, que sustituyó como lugar de convocatoria a la tradicional Ciudad del Fútbol de Las Rozas. A su llegada, sobre las 11:00 y ante la expectación de decenas de cámaras de diferentes medios de comunicación, mostró su confianza en que las 23 futbolistas citadas este lunes acudan a la concentración del combinado nacional. Tomé no respondió a ninguna de las múltiples preguntas de los periodistas, salvo un escueto "sí" para afirmar que confía en que las futbolistas acudan a la concentración. "Entendedme, ya hablaremos y daremos explicaciones", añadió ante los medios.

Hasta el hotel se desplazaron algunas de las convocadas ya presentes en la capital de España, como Athenea del Castillo, Misa Rodríguez, Olga Carmona, Tere Abelleira, Oihane Hernández y Eva Navarro, que posteriormente deberán viajar a Valencia, a donde ya se dirigen, Alexia Putellas, Cata Coll, Mariona Caldentey, Irene Paredes y Ona Batlle. Todas excepto la primera, firmantes del último comunicado contra la Real Federación Española de Fútbol.

El lunes, en su primera lista como seleccionadora, Montse Tomé convocó a la mayoría de las campeonas del mundo, así como a Mapi León y Patri Guijarro, que regresan tras perderse el Mundial por ser parte de las 15, y Rosa Márquez y María Méndez, aunque con las ausencias significativas de Jenni Hermoso y Alba Redondo. Una convocatoria que varias jugadoras lamentaron y recalcaron que no se ha realizado "en tiempo y forma" según la normativa por lo que no las pueden exigir "acudir".

Preguntada por cómo se sienten las jugadoras a raíz de todo lo que ha rodeado a esta convocatoria del equipo nacional, la dos veces Balón de Oro, Alexia Putellas, respondió: "Pues mal ¿cómo va a ser?"

También le preguntaron este martes, en el aeropuerto del Prat, si consideraba correcto que Jennifer Hermoso no haya sido convocado para protegerla, según comentó la seleccionadora.

"¿Proteger a Jenni de qué? Si está todo bien, ¿no?", se preguntó irónicamente la jugadora del Barcelona, que confirmó que había hablado con Jennifer, pero que no iba a comentar nada al respecto.

Las chantajistas saben que tienen detrás el apoyo del Gobierno, que les deja hacer y deshacer a su antojo, en un asunto que está dando la vuelta al Mundo y en el que España está mostrando la imagen de ser un país de auténtica pandereta.

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, ha salido a la palestra para dar tranquilidad a las chantajistas.

Ya el lunes, Francos afirmó que estaban 2cerradamente a favor de las jugadoras" en su conflicto con la RFEF y explicó que el martes a primera hora llamaría "a las capitanas" para intentar convencerlas de que acudiesen a la concentración con la promesa de que el Gobierno hará "lo que sea necesario para regularizar la situación" en la RFEF, admitiendo que si decidiesen no ir, no tendrían más remedio que "aplicar la ley".

Francos calificó de "rídículo como país" lo ocurrido este lunes con la primera lista de la nueva seleccionadora femenina de fútbol, al mismo tiempo que ve como "inaceptable" la situación actual que vive el combinado nacional.

Además, el secretario de Estado para el Deporte confesó que las jugadoras con las que ha hablado este martes "estaban mal, muy mal. La verdad es que la impresión que me he llevado es negativa en el peor de los sentidos. No he visto rencor, no he visto malas formas, he visto pesar, tristeza y cansancio, y por eso he decidido ir a apoyarlas2, argumentó.

"Les he trasladado la indignación del Gobierno, la incomprensión de todo lo que estaba pasando y la necesidad de saber cuál era su opinión y por qué estábamos en esa situación para intentar ayudarlas en la consecución de algunos de sus objetivos, que son conocidos por la prensa, pero que a mí personalmente no se me habían transmitido", añadió.

Francos relató que el presidente interino de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, ya conoce que visitará a las internacionales. "No le he consultado, le he dicho que lo iba a hacer. Creo que es la obligación del presidente del CSD en un caso así y por lo tanto a ver qué nos podemos explicar esta tarde, qué nos dicen, qué proponen y que nadie dude que estamos cien por cien con ellas", zanjó.

Posteriormente, en declaraciones a RTVE, el presidente del CSD afirmó que, de haber alguna jugadora que no esté cómoda con la situación, debería ser desconvocada: "Si alguna jugadora no está cómoda no se siente cómoda y no quiere estar, yo creo que lo más normal es que con naturalidad se la desconvoque y se convoque a otra, sin ninguna sanción". Carta libre para que las chantajistas sigan con sus sainete particular.

Tomé, la seleccionadora, está sentenciada y será la siguiente en caer.