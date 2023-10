El Sevilla se lanza sin miedo a por el Barcelona: ''Si se ha pagado dinero a un árbitro es para algo''

No se sentaron juntos en el duelo entre Barcelona y Sevilla de este fin de semana y todo hace indicar que las relaciones entre ambos clubes seguirán rotas. El Sevilla, con Pepe Castro a la cabeza, ha iniciado una batalla para defender los derechos de los equipos de la Liga y por esa razón no compartió palco con Joan Laporta. En el Sevilla, lógicamente, no ven normales los pagos a Negreira y quieren que salga toda la verdad del asunto.

En la previa del partido de Champions entre Sevilla y PSV en Eindhoven, el presidente del Sevilla, ha vuelto a tomar la palabra y no dejado nada sin mencionar. En el Sevilla tienen claro que el caso Negreira no puede pasar a la historia sin castigo.

Estas han sido las declaraciones de Pepe Castro:

''Laporta no nos dio ninguna explicación a los clubes de la liga. El Barcelona solo se defendió diciendo que eran inocentes. Si se ha pagado dinero a un árbitro es para algo. Todos en la liga son conscientes de esto y siendo así no voy a estar en el palco del Barcelona como si no pasara nada", sentenció Pepe Castro.