Mediaset publica en exclusiva, en el programa Código 10, la declaración de Jennifer Hermoso del pasado 5 de septiembre ante la Fiscalía tras el beso que el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, le dio en la celebración del Mundial tras la final contra Inglaterra.

En esta declaración, según las imágenes desveladas por Mediaset, la jugadora insiste en que en ningún momento consintió el beso de Rubiales y, además, pone el foco en las presiones que recibió en días posteriores por parte de la Federación.

En la declaración, Hermoso describe los instantes previos al beso. Su versión sólo coincide con la de Rubiales en que ambos intercambiaron unas palabras antes de que el dirigente la besara. "Lo primero que le digo al abrazarle fue 'la que hemos liado'. Él pega un salto sobre mí, yo me mantengo firme para sostenernos. A la que baja me dijo que 'este Mundial lo habíamos ganado gracias a mí'. Lo siguiente que recuerdo son sus manos en mi cabeza y no recuerdo haber escuchado nada más", ha asegurado Jennifer Hermoso ante la Fiscalía, insistiendo en que ella sólo le dijo "la que hemos liado".

"Lo único que yo recuerdo decirle es 'la que hemos liado'. Él me dice que el Mundial lo hemos ganado gracias a mí y ya no recuerdo nada más, las manos en mi cabeza y me propia un beso", reitera Jennifer.

"No me lo esperaba", dice la futbolista. "Era la entrega de medallas de un Mundial. Mucha emoción, mucha alegría, pero yo no busqué ese momento ni hice nada para que se llevase a cabo este acto", lamenta Hermoso, que deja claro que tras recibir el beso se quedó en estado de shock.

"En ese momento estaba en shock. Era un hecho histórico, nos había costado la vida, en ningún momento me podía esperar que pasara algo así. Yo abracé a la Reina, a su hija… Rubiales era una persona de confianza, yo no pensaba que fuese a hacer algo así. No tuve tiempo de reaccionar, al instante me bajé a la tarima y lo primero que hice fue decírselo a mis dos compañeras, Alexia Putellas e Irene Paredes", continúa la jugadora.

"En ningún momento fue consentido", insiste Jennifer Hermoso. "No me sentí respetada, no se me respetó ni como jugadora ni como persona. Yo estaba viviendo algo histórico y pensé que algo así iba a acarrear consecuencias. Yo no hice nada para encontrarme con esa situación", sentencia la jugadora sobre la acción de Rubiales.

Tal y como relató Hermoso en la Fiscalía, Irene Paredes y Alexia Putellas fueron las primeras en saber que Rubiales la había besado en la boca. La propia jugadora se lo dijo a sus compañeras cuando esperaban a recibir el trofeo de campeonas del mundo. "Lo primero que dije al ver a Alexia y Irene fue: 'oye que me acaba de dar un beso Rubiales en la boca’", le dice Jenni Hermoso a la fiscal en la grabación, unas palabras que fueron ratificadas por ambas en su declaración judicial.

"En ese momento de euforia... entendí mal y entendí que la Reina le había dado un beso. Como era un momento en el que nos iban a traer la Copa no le hice mucho caso. Cuando llegamos al vestuario dije, eso no está bien", llegó a decir Irene Paredes en su declaración. Algo similar a lo que declaró Alexia Putellas, que asegura que fue en el autobús al ver las imágenes cuando realmente fue consciente de la gravedad de lo ocurrido.