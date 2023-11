La nueva excusa de Xavi que no se creen ni en Barcelona

El césped, el sol, los árbitros, el "madridismo sociológico", el aire... Para Xavi Hernández cualquier excusa es válida para lanzar su discurso y no para de innovar el entrenador del FC Barcelona. Ahora tiene una nueva excusa. Un nuevo culpable de que el Barcelona no juegue bien y no esté a su mejor nivel. Ahora le toca a la prensa.

Tras ganar con lo justo por 2-1 al Alavés, Xavi salió a la rueda de prensa con un mensaje claro que mandar a la prensa. Literalmente a la prensa sobre la prensa, porque para él la culpa la tiene la presión externa.

"El equipo ha tirado de mentalidad con orden. Buscar soluciones para que los futbolistas se sientan más cómodos. Lo que dice la prensa afecta al juego del equipo, se generan escenarios que no son reales, esto afecta", comentó Xavi.

Se minimizarán estas palabras, sobre todo de varios sectores de la prensa para defenderse, pero Xavi tiene toda la razón. Más adelante dijo que a los más jóvenes les afecta. Reconoce que están en un mal momento, pero gran parte del entorno no ayuda.pic.twitter.com/2f5nZ1F2Fv — Martín (@MartinMinan_) November 12, 2023

Xavi valoró más veces este hecho de la presión: "Estamos bajos, no en el mejor momento, pero en la liga hemos sumado dos victorias seguidas, Les he dicho, tranquilos, jugar al futbol, soy buenos, si estáis tranquilos esto se remonta, estaban demasiado tensos por lo que se genera alrededor, todo esto no suma, no juegan liberados".