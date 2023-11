LALIGA premiará la sostenibilidad de los clubes con la vista puesta en el mundial de 2030

LALIGA y el Consejo General de Economistas de España presentan el estudio "LALIGA sostenible" con el objetivo de impulsar la sostenibilidad del fútbol español a largo plazo, algo que además ayuda a fortalecer las relaciones con patrocinadores, inversores y aficio-nados y potencia la imagen de España de cara al Mundial 2030.

Habitualmente se habla de sostenibilidad desde un punto de vista meramente financiero, pero es un principio que va mucho más allá y que conlleva importantes repercusiones. Dentro del mundo del fútbol, la sostenibilidad también hace referencia al contexto del club, la relación con los aficionados, a aspectos como la buena gobernanza, tecnología o medio ambiente. Como se puso de manifiesto durante la reciente presentación del informe elaborado por el organismo del fútbol profesional junto con el Consejo General de Economistas de España "El mapa de LALIGA Sostenible. Mapa de la materialidad 2023", los criterios de sostenibilidad afectan a todo el ecosistema de un club; no solo se trata de resultados deportivos, que permiten sostener la estructura con ingresos de todo tipo relacionados con la categoría que se ostenta, los títulos conseguidos o la compra y venta de futbolistas.

El informe ha analizado a grandes clubes españoles y europeos como el Atlético de Madrid, Valencia CF, Sevilla FC, Real Betis, Villarreal CF, París Saint-Germain, AC Milan, Chelsea FC, Arsenal FC, o Liverpool FC entre otros. Además, también ha estudiado a promotores deportivos como la Premier League, Wimbledon, la NFL y la Fórmula 1. En declaraciones de David Baixauli, responsable de RSC de LALIGA, "no se trata de una batalla entre ligas o competiciones por la sostenibilidad, sino en una investigación para detectar qué se debe hacer para seguir mejorando en este aspecto. Para ello, hemos querido contrastar cuáles son los asuntos más importantes en nuestra industria y compararlos con los asuntos materiales de otras organizaciones y ligas profesionales, sin pretender establecer ningún ranking de cumplimiento". De hecho, hasta que no entre en vigor la nueva directiva europea en materia de reporting de sostenibilidad, no se dispondrá de la necesaria homogeneización con la que poder comparar, así que "por ahora sería muy atrevido decir que estamos en una posición mejor o distinta de otras organizaciones y ligas", concluye Baixauli.

Control financiero y solvencia económica

Una de las principales conclusiones del estudio es que la solvencia y estabilidad patrimonial, el control de costes y la ausencia de deudas vencidas son el principal eje sobre los que se sustenta una buena gobernanza económica, además de la firme convicción entre los administradores de los clubes de la importancia de funcionar a partir de sus propios ingresos y sólo fomentando el gasto responsable.

Antes de la entrada en vigor de la norma de control económico, y a pesar de contar con un constante crecimiento de sus ingresos, la situación financiera general del conjunto de los clubes de LALIGA era crítica. En este sentido, David Baixauli pone de manifiesto el esfuerzo realizado por los clubes para revertir la crítica situación financiera de los clubes hasta la implantación de las normas de control económico con la llegada de Javier Tebas. "Entre todos los equipos acumulaban un endeudamiento 3 veces superior a su capacidad de generar recursos económicos, deudas vencidas y exigibles con la administración pública superior a 650 millones, denuncias por impago de sueldos de jugadores por importe de 90 millones… de hecho, el 50% de los clubes se encontraba en concurso de acreedores", indica el portavoz de LALIGA.

Con ese desolador panorama inicial, Baixauli destaca la vital importancia que tenía cambiar el rumbo de las cosas: "La introducción de estas medidas de control posibilitó un restablecimiento económico financiero y una solidez patrimonial en los clubes que permitieron saldar las deudas salariales y con terceros, eliminar las deudas con la administración públicas. De hecho, el valor conjunto de los clubes en la temporada 2013-2014 era 327 millones € y en 10 años se multiplicó hasta los 1.727 millones €".

Incentivar la realización de los Informes de Sostenibilidad No Financieros y fomentar la sostenibilidad de los clubes ayudará a promover inversiones para los clubes, fortalecer relaciones con patrocinadores y otros actores, incluidos aficionados, e impulsar la fortaleza del fútbol profesional español de cara al Mundial 2030.

Contar con un informe de sostenibilidad otorga un alto valor reputacional y los inversores cada vez dan más relevancia en la toma de decisiones a que el club cuente con un modelo sostenible

Ética y prácticas anticorrupción

Más allá de las cuestiones estrictamente financieras, el estudio de LALIGA y el Colegio General de Economistas resalta, igualmente, que entender la industria del fútbol y, en general, la del deporte desde una óptica socioeconómica, ha permitido entender el impacto y el riesgo de las acciones contrarias al buen espíritu y las reglas de la competencia, ya que su manera de proceder supone un impacto notoriamente negativo.

En palabras del presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, "se pone de manifiesto la importancia de la información corporativa así como el enorme peso que está adquiriendo la doble perspectiva de esta información corporativa, que no sólo incluye la información financiera denominada tradicional, a la que estamos ya muy acostumbrados los profesionales de la economía, sino también la relativa a la sostenibilidad que informa sobre aspectos medioambientales, sociales y de buen gobierno o gobernanza". "Al final –según el presidente de los economistas– la información corporativa es un todo, y ambas partes son igualmente importantes para satisfacer las necesidades de información y conseguir la transparencia informativa"-

Por su parte, el responsable de RSC de LALIGA, David Baixauli, destaca que cada vez hay un mayor número de clubes que están publicando informes de sostenibilidad. En su opinión, "independientemente de si cumplan o no los parámetros patrimoniales, han encontrado en dicho documento de reporting un activo que otorga un alto valor reputacional. No olvidemos que los inversores cada vez dan más relevancia en la toma de decisiones a que el club cuente con un modelo sostenible". Además, los informes de sostenibilidad de los clubes avalan muchos de los valores defendidos por sus patrocinadores y les permiten acreditar el cumplimiento en asuntos relacionados con eventos e infraestructuras "en los que los criterios de sostenibilidad se valoran mucho para aprobar concesiones, ayudas y licencias administrativas", apunta el portavoz de LALIGA.

Para seguir abundando en la sostenibilidad entendida en amplio sentido y que el mayor número de clubes se embarque en el ejercicio de la publicación de informes de sostenibilidad, LALIGA ha lanzado un cuño distintivo otorgado junto al Consejo General de Economistas de España, que premia a aquellos clubes que realizan este tipo de informes. Se trata de un reconocimiento que será otorgado con el obligado cumplimiento de dos parámetros. Por un lado, la publicación de los indicadores de divulgación solicitados por el regulador, y por otro, el cumplimiento de los requisitos que la organización exige a un club para identificarlo como un club sostenible. Para ello, evaluará los 99 indicadores que miden el grado de cumplimiento en materia de Buen Gobierno, Social y Medioambiental recogidos en la Guía de Clubes Sostenibles que LALIGA publicó en el 2020.

Todo ello evidencia, en definitiva, que la autorregulación económica y la centralización comercial del activo más importante de los clubes, acompañado de un buen modelo de negocio, una estrategia competitiva efectiva y la disciplina para dirigirla bien, es la base un buen plan de reconversión sostenible en un sector industrial como el del entretenimiento.