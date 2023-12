La misteriosa llamada que 'echó' a Martín Vázquez del Real Madrid

Fue una marcha dolorosa porque Martín Vázquez era un jugador muy querido por la afición del Real Madrid y por supuesto de enorme calidad. Se fue al Torino y allí siguió mostrando su magia, la cual destacó en la famosa Quinta del Buitre. Ahora, el exjugador blanco, ha concedido una entrevista al diario As y ha revelado el misterio que aún sigue vigente en torno a su renovación frustrada por el equipo de Chamartín.

Martín Vázquez narra cómo fue la negociación en noviembre de 1989: "Nos reunimos el presidente Ramón Mendoza, mi padre y yo. El club me ofrecía cinco años y yo quería tres. Cuando tenemos todo apalabrado, acordado, suena la puerta: "Presidente, que le llaman al teléfono". Cuando vuelve es como si le hubieran transformado. Entró muy nervioso: "Oye, de lo que hemos hablado nada de nada. Si quieres la mitad, bien". Como lo cuento".

Nunca se sabrá quién hizo esa llamada según el propio jugador: "Nada. Eso no lo sabremos nunca. Y luego surgió el interés del Torino y di mi palabra de que iba allí, sin firmar nada. Al final de la temporada tuve una reunión con otro equipo, que me ofrecía bastante más, y me fui al Torino. Creo que el Madrid pensó que yo no me iba a ir. ¡Quién pensaba que yo me iba a ir al Torino y al segundo año iba a enfrentarme con el Madrid en la UEFA, que no la jugaba nunca!".

Le preguntaron si el otro equipo era el Barcelona y Martín Vázquez dejó claras dos cosas, ambas gustarán a los seguidores blancos: "No, al Barcelona no me hubiera ido en la vida".