La FIFA amenaza con excluir a Brasil de las competiciones internacionales

Terremoto en el fútbol brasileño. El pasado 7 de diciembre, el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro destituyó a Ednaldo Rodrigues como presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Pero la cosa no queda ahí porque ahora, dos semanas y media después, la FIFA amenaza a Brasil con excluir a sus selecciones nacionales y a sus clubes de participar en torneos internacionales si Brasil acaba interviniendo en su organismo de fútbol y se conduce a la elección de un nuevo presidente en el mes de enero.

Y es que el máximo organismo del fútbol mundial entiende que esta se trata de una injerencia política que quebranta una de las leyes más importantes de FIFA, según la cual los gobiernos no pueden intervenir en las federaciones nacionales.

La agencia Associated Press comenta que el órgano rector del fútbol mundial dijo a un ejecutivo del fútbol brasileño que la CBF podría enfrentarse a una suspensión si no atiende su llamada a espera, y en su lugar celebrar elecciones rápidas para reemplazar a Ednaldo Rodrigues como presidente de todos modos. Además, aseguran tener el documento en el que se afirma este suceso.

La carta del domingo fue firmada por Kenny Jean-Marie, director de asociaciones miembros, y la subsecretaria general de la CONMEBOL, Monserrat Jiménez García. FIFA y CONMEBOL, la confederación de fútbol de Sudamérica, también dijeron en su carta que van a formar una comisión para discutir el asunto en Brasil el próximo 8 de enero.

La FIFA y la CONMEBOL desean enfatizar firmemente que, hasta que dicha misión se lleve a cabo, no se tomará ninguna decisión que afecte a la CBF, incluidas elecciones o convocatorias de elecciones. Si esto no se respeta, a la FIFA no le quedará otra que "presentar el asunto a su órgano de decisión pertinente para su consideración y resolución, lo que también podría incluir una suspensión", apunta la misiva.

En aras del buen orden, también hay que subrayar que si la CBF fuera finalmente suspendida por el organismo correspondiente de la FIFA, perdería todos sus derechos de membresía con efecto inmediato y hasta que la FIFA levante la suspensión. Esto también significaría que los equipos representativos y de clubes de la CBF ya no tendrían derecho a participar en ninguna competición internacional mientras esté suspendida.

El órgano judicial anuló la elección del mandatario al considerar ilegal una alteración de las reglas electorales que fue introducida poco antes de la votación, y obligó a convocar nuevos comicios en un plazo de 30 días. Rodrigues (que puede apelar la sentencia) tiene vía libre para volver a presentarse. El presidente del Tribunal Superior de Justicia Deportiva, José Perdiz, estará al cargo de la rutina administrativa durante ese período.