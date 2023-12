Isabel Arroyo: "El fútbol femenino tiene más visibilidad gracias al Real Madrid"

Isabel Arroyo Sauces es una joven periodista y escritora que acaba de publicar su quinto libro. Se estrenó en 2015 con una novela juvenil, Tras mil veces no, y sus últimas cuatro obras versan sobre deporte. Sobre fútbol, para ser precisos: en concreto, sobre el Real Madrid —tanto masculino como femenino— y las selecciones masculina y femenina de España.

En 2017 vio la luz Anecdotario madridista: el madridismo como nunca te lo habían contado e Isabel ha parido tres libros en un espacio de año —entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023—, casi de una sentada, con la publicación de Mi querido Real Madrid femenino: te estábamos esperando, Fútbol y patriotismo: la selección española en el periodismo deportivo antes de la Eurocopa 2008 y después del Mundial 2010 y Una estrella en las antípodas: campeonas del mundo sin victimismos, que se pueden adquirir a través de Amazon.

La joven escritora andaluza (aunque nació en Cuenca, se ha criado gran parte de su vida en Santaella, una localidad cordobesa situada en el epicentro de la cruz que forman Córdoba, Puente Genil, Écija y Montilla) visita las instalaciones del Grupo Libertad Digital para hablar no sólo de sus libros, sino también para compartir sus reflexiones sobre el fútbol y la sociedad en la actualidad.

De lucir la bandera a llamarte ‘facha’

Buen ejemplo de ello es Fútbol y patriotismo, donde Isabel habla de la pérdida del sentimiento nacional, de cómo los españoles presumían de país las semanas posteriores a la conquista del Mundial de Sudáfrica 2010 a ver "cómo te tachan de ‘facha’ por llevar una pulserita de España". "Igual que en Estados Unidos le hacen la ola a su bandera, aquí te llaman ‘facha’ por la pulserita, cuando yo creo que quien te llama ‘facha’ no tiene idea de qué significa ‘facha’", explica la autora en una entrevista a Libertad Digital.

Isabel Arroyo lamenta que esa exaltación nacional no se haya reproducido de la misma manera en el Mundial femenino de Australia/Nueva Zelanda 2023, donde la selección española —entonces dirigida por Jorge Vilda, quien fue destituido pese al notable éxito para dar el relevo a Montse Tomé— se proclamó campeona del mundo por primera vez en su historia. Un torneo que se vio empañado por el caso Rubiales, con el famoso pico que el entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, dio a la jugadora Jennifer Hermoso. Aunque sí habla brevemente de este asunto en Una estrella en las antípodas, la joven periodista se queda con lo estrictamente deportivo, con cómo nuestras jugadoras se proclamaron campeonas contra viento y marea.

"La propia ministra Yolanda Díaz llegó a llamar ‘víctimas’ a las jugadoras y yo digo que no son víctimas, sino que son campeonas del mundo, así que, por favor, no les des el pésame y felicítalas. En el libro había que referirse al caso Rubiales, obviamente, pero la obra no gira en torno a este asunto ni mucho menos, sino que gira en torno a la estrella de campeonas", explica Arroyo. "Gira también en torno a esos indicios que nos hacían ver que el primer título de la selección española femenina llegaría más pronto que tarde: ahí tenemos los títulos de las categorías inferiores, el apogeo del Barça, los dos Balones de Oro de Alexia Putellas, el Balón de Oro de Aitana Bonmatí o la figura de Olga Carmona", recuerda la escritora, que también dedica un último capítulo especial, en forma de sevillanas, a la defensa del Real Madrid que marcó el gol de la victoria de España en la final contra Inglaterra en Sydney (1-0).

Florentino Pérez y el Real Madrid femenino

En cualquier caso, Arroyo destaca en la entrevista la importancia que tiene un Real Madrid que, aunque no haya ganado ni mucho menos tantos títulos como el FC Barcelona, ha sido determinante a la hora de dar visibilidad al fútbol femenino. "No hay que negarlo: desde que existe el Real Madrid femenino, el fútbol femenino tiene mucha más visibilidad. Y ya no sólo a nivel mediático. Por ejemplo, en la tienda oficial del Real Madrid también te ofrecen artículos del equipo femenino, hay canales de Youtube dedicados en exclusiva al Real Madrid femenino, el equipo sale más en los periódicos y en los telediarios…", apunta.

"Este libro", dice Isabel Arroyo en referencia a Mi querido Real Madrid femenino: te estábamos esperando, "se me ocurrió viendo un partido del equipo en la temporada 2021/22, y de esto que mi cabeza loca y pensante me decía: ¿Verdad que desde que existe el Real Madrid femenino hay mucha más visibilidad del fútbol femenino? Así que enseguida me puse con ello. Se trata de un libro corto, pero es lógico porque el equipo tiene una historia corta. En cualquier caso, el fútbol femenino tiene más visibilidad ahora que antes gracias al Real Madrid femenino. Y por otra parte está ese dilema de este equipo joven que necesita su trayectoria para ir ganando títulos, que lo veo un poco incompatible con la exigencia de la afición madridista de querer títulos ya mismo", reflexiona Isabel, que se describe a sí misma como "cordobesista, madridista y de la selección española".

La autora se deshace en elogios hacia la figura de Florentino Pérez por su apuesta por el fútbol femenino, si bien recuerda que tanto el presidente como el club "no son hermanitas de la caridad y, si no salía rentable, no iban a crear un equipo de fútbol femenino". "Me encanta ir al estadio Alfredo di Stéfano y ver que algunos niños se saben los dorsales de todas las jugadoras. Igual esos niños el día de mañana son quienes nos sucedan en el periodismo, hablando cada vez más de fútbol femenino. Recuerdo otra vez en el estadio a una niña diciéndole a su madre: ’Mamá, yo quiero ser como Misa (Rodríguez), la portera del Real Madrid’. Son cosas que te emocionan y que demuestran que el fútbol femenino ha dado un salto aunque los haters te digan que no. Hay títulos que no tienen forma de copa y uno de ellos es este éxito mediático del fútbol femenino que hace diez años era impensable".

Luis de la Fuente vs Luis Enrique

Volviendo a la selección española, Isabel Arroyo se alegra por la llegada de Luis de la Fuente al banquillo, especialmente después de haber ganado la Liga de Naciones el pasado mes de junio. "A mí no me gustaba la selección con Luis Enrique porque veía un juego muy aburrido: sí, muchísimo toque de balón pero casi sin sentido. El balón se pasa con una intención, pero pasarlo por pasarlo… ¡esos son los malabares del Circo del Sol! Había gente que me decía: ‘¡Claro, a ti no te gusta porque tú eres madridista y está Luis Enrique!’ Que no, que a mí me da exactamente igual el pasado del seleccionador nacional", destaca.

"Ahora ya tenemos un título con Luis de la Fuente. Quizá no sea el más prestigioso, pero no deja de ser un título, y ojalá podamos volver a ganar otra Eurocopa el próximo mes de julio en Alemania para poder volver a ver las banderas de España en los balcones. Me alegraría muchísimo aunque me llamen ‘facha’", destaca Isabel, que habitualmente comparte sus reflexiones sobre cualquier asunto de la actualidad deportiva en su página web (ravelodeporte.es) y en su canal de Youtube.

No hay quinto malo...

Como no hay quinto malo, la "cabeza loca y pensante" de Isabel Arroyo ya le está dando vueltas a un nuevo libro, que en su caso sería la quinta obra sobre deporte y la sexta en general tras su opera prima, Tras mil veces no.

"¿El nuevo Bernabéu? Mira, quizá te copio la idea, podría ser. Me gusta mucho la historia del Real Madrid y también quiero investigar sobre el hermanamiento del Madrid con el Espanyol, quizá algún libro sobre Bellingham… Se me ocurre hablar de fútbol pero en forma de poesía. ¿Qué si el fútbol puede tener un lenguaje poético? Desde luego que sí y, si no, que la gente lea el último capítulo de mi libro Una estrella en las antípodas con esas ‘Sevillanas para Olga Carmona’. Las sevillanas son versos y el fútbol también es poesía", señala Isabel Arroyo en la entrevista a Libertad Digital.