El culebrón Mbappé ya está en marcha desde hace unos cuantos días. El delantero francés termina contrato con el París Saint-Germain (PSG) el próximo 30 de junio y, por tanto, desde el pasado día es libre para negociar con cualquier club del mundo, entre ellos por supuesto el Real Madrid.

El propio Kylian Mbappé se encargó de alimentar los rumores sobre su futuro el pasado miércoles 3 de enero, cuando, minutos después de la final del Trofeo de Campeones (Supercopa de Francia) que el PSG le ganó al Toulouse (2-0), dijo que de momento "no tomé mi decisión, no tomé una elección. Con el acuerdo que hice con el presidente este verano, sea cual sea mi decisión, logramos proteger a todas las partes y preservar la serenidad del club para los próximos plazos", apuntó el delantero la semana pasada.

"Nadie habla de mi situación dentro del club, no hay mucha gente interesada", añadió.

Ahora, menos de una semana después, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, se ha apuntado a las especulaciones sobre el futuro de Mbappé, mostrando su deseo de que el delantero renueve su contrato más allá del 30 de junio, cuando está disputando su séptima temporada en la entidad parisina.

En declaraciones a RMC Sport, Al-Khelaifi ha dicho: "Quiero que Kylian Mbappé se quede en el PSG, eso está claro. Es el mejor jugador del mundo y lo mejor para él es el PSG".

El presidente del club añadía: "Es normal que se pregunte por él (Mbappé). Para mí es el mejor del mundo. Tengo una relación muy buena con él; no sólo como jugador, sino también como persona. Tiene un acuerdo conmigo, como él ya ha dicho. No hay negociación, pero creo que aún es joven, quiere ganar muchos trofeos y espero que con nosotros".

Preguntado por ese acuerdo que firmó con Mbappé el pasado verano, "sea cual sea" la decisión sobre su futuro y que permitirá al dirigente saberla de primera mano antes de comunicarla en público, Al-Khelaifi se negaba a dar cifra alguna: "No quiero hablar de dinero y decir cuánto vale el trato... es un acuerdo entre caballeros. Hablan mucho de Kylian, hay que dejarlo tranquilo. Hay un trato pero no voy a decir en qué consiste, no es una cuestión de dinero".

Asimismo, Al-Khelaifi tampoco quiere desvelar qué ofrece a Kylian Mbappé para que acabe renovando con el PSG, después de que su última ampliación de contrato, por dos temporadas, se produjera en mayo de 2022. "Eso queda entre nosotros. ¿Si hay fecha límite? Eso es un feeling. Hay muchos partidos, y muy importantes, por lo que quiero pedir a todos que nos dejen tranquilos. Confío en él, sé que nunca va a hacer daño a este club. Es de la familia y quiero protegerle, como a todos", finalizó el presidente del PSG.