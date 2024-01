Messi se llevó el pasado mes de octubre su octavo galardón del Balón de Oro por delante de Haaland, Mbappé y De Bruyne. El argentino lo ganó precisamente por eso, por ser argentino y haber ganado el Mundial en el año 2022. De la cita en Qatar ha pasado ya más de un año, pero aún así le van a Leo para ganar el premio The Best.

Es el tercer premio The Best a Messi tras los de 2019 y 2022, y pese a que no contaba el Mundial de Qatar disputado el año pasado.

El jugador, que el año pasado también estuvo en las filas del París Saint-Germain, ha ganado el The Best por delante del delantero noruego Erling Haaland (Manchester City) y de su excompañero francés Kylian Mbappé (PSG).

"Nunca imaginé haber tenido la carrera que tuve, haber conseguido todos mis objetivos, haber conseguido todo en el fútbol. Es muy difícil eso. Estar en el mejor equipo del mundo, el mejor equipo de la historia... Eso hizo que todo sea más fácil, que gane muchos títulos, muchos premios individuales", dijo en su día Messi cuando ganó el Balón de Oro.

La polémica esta servida ya que mucha gente cree que no se merece el premio un jugador que no ha hecho un año en la élite junto a su equipo en Miami sino que está en una competición menor como la MLS. ¿Le sigue valiendo el Mundial para llevarse premios? Parece que sí. Solo así se puede entender que Haaland o Rodrigo, habiendo ganado todo con el City incluyendo la Champions, no se lleve el galardón. Ni éste ni el Balón de Oro.

Por otro lado, en el otro reconocimiento individual, el de Mejor Portero, el ganador fue también para un jugador del Manchester City, el brasileño Ederson, que se llevó por primera vez este premio al sumar 23 puntos y superar en la votación al belga Thibaut Courtois (20), del Real Madrid, y al marroquí Yassine Bounou 'Bono' (16), que este verano dejó el Sevilla para jugar en el Al Hilal saudí.