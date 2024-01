Días de mucho ajetreo en las oficinas del Atlético de Madrid. Faltan diez días para que cierre el mercado de fichajes de invierno, y el club mantiene abiertas cinco operaciones para terminar de configurar la plantilla de cara a la segunda parte de la temporada, en la que los colchoneros son quintos en Liga (con 38 puntos, están a 11 del Girona y a diez del Real Madrid) y siguen vivos tanto en la Copa del Rey (después de eliminar al Madrid, se medirán al Sevilla en el Metropolitano en los cuartos de final) como en la Champions (el rival en octavos será el Inter de Milán, con el partido de vuelta en casa tras haber finalizado primeros de grupo).

Dos de esas operaciones tienen que ver con la portería. Se espera la salida inminente del meta croata Ivo Grbic, rumbo a la Premier League para jugar en el Sheffield United, dejando en las arcas rojiblancas alrededor de 2,5 millones de euros. El sustituto elegido es el rumano Horatiu Moldovan, un desconocido portero de 26 años que milita en el Rapid de Bucarest.

"Fue muy bonito despedirme de los aficionados, de mis compañeros, en el campo. Al principio no me lo creía. Después, cuando vi que las cosas avanzaban, dije que era la oportunidad de mi vida. Puede que este tren no vuelva a pasar. Iré a ver qué pasa, trabajaré y, cuando llegue mi oportunidad, espero demostrar mi valía", decía Moldovan en declaraciones al portal DigiSport.

Sin embargo, no son las dos únicas operaciones abiertas en el Atlético de Madrid en esta recta final del mercado de invierno. La más sonada la protagoniza Ángel Correa, que está cada vez más cerca de recalar en el Al-Ittihad de Arabia Saudí, el equipo donde milita Karim Benzema, ante la ausencia de minutos a las órdenes de Diego Pablo Simeone.

Mientras tanto, el delantero italiano Moise Kean sigue a la espera de poder recalar el Metropolitano: la Juventus de Turín no parece oponerse a la cesión del transalpino, que esta temporada apenas ha jugado 472 goles en 12 encuentros de la Serie A (en casi todos ellos saliendo desde el banquillo), sin haber marcado de momento ningún gol ni haber dado una asistencia.

La quinta operación que se espera es el adiós del defensa turco Caglar Söyüncü, que apenas ha dejado huella en el Atlético de Madrid después de media temporada. El otomano, con un total de 213 minutos este curso repartidos entre nueve partidos (seis de Liga, uno de Copa del Rey y dos de Champions), es situado en la órbita del Fenerbahçe y del Oporto.

En definitiva, días de mucho ajetreo en las oficinas del Cívitas Metropolitano ante la posibilidad de que tres jugadores acaben saliendo (Correa, Grbic y Söyüncü) y dos terminen vistiendo la camiseta rojiblanca en los próximos días (Moldovan y Kean).