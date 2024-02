Nueva pregunta surrealista a Ancelotti sobre Mbappé

Carlo Ancelotti habló ante los medios en la previa del partido frente al Girona en el Santiago Bernabéu que tendrá lugar este sábado a las 18:30 horas en Dazn y respondió a preguntas de todo tipo, incluyendo algunas surrealistas y que provocan la cara de no saber dónde meterse del propio técnico italiano.

Para sorpresa de todos le han preguntado si había visto la entrada que le hicieron a Mbappé en la Copa de Francia. Así fue el momento:

🗣️ Carlo Ancelotti: "No he visto la entrada a Kylian Mbappé, he visto los partidos de la Copa del Rey." Siempre elegante. 😂👏pic.twitter.com/re48DNKwBt — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) February 9, 2024

"No he visto la entrada a Kylian Mbappé, he visto los partidos de la Copa del Rey", comentó Ancelotti con los ojos muy abiertos y con sensación de no saber a qué venía esa pregunta. Sobre todo porque le hablaron de "preocupación" como si Mbappé en vez de ser jugador del PSG lo fuese del Real Madrid.

Sobre el Girona, Carlo habló del equipo de Míchel y la lona que han colocado en Madrid con el lema ‘Cuando el currículum no lo es todo’: "La ilusión que el Girona tiene es grande. Tienen motivación de venir aquí. Pueden ganar el partido y liderar la Liga. Debemos tener esto en cuenta. Y tienen dinero para alquilar un sitio en Madrid, que no va a ser barato".