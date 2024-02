Las cámaras de Fútbol en Movistar Plus+ captaron este domingo el monumental enfado de Xavi Hernández en el momento en el que el Granada ponía el 1-1 en el marcador en el partido que el FC Barcelona acabó empatando 3-3 en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

"¡Me cago en mi puta madre que me parió!", explotó Xavi a la vez que le pegó una patada a una pelota.

Posteriormente Xavi, desesperado, se dirigió al banquillo y pegó un puñetazo a uno de los asientos: "¡Me cago en...!".

En la rueda de prensa posterior al partido, Xavi reconoció que los "errores groseros" en defensa les están matando como resumen de la temporada. "A nivel de juego hoy no era fácil. No teníamos futbolistas que normalmente van a la profundidad. Nos cuesta el ritmo y en la situación inversa hemos empujado. Las concesiones en defensa es el resumen del partido. Es un resumen de la temporada. Así es muy difícil, si queremos ganar cosas a nivel defensivo tenemos que mejorar mucho", dijo en rueda de prensa.

El técnico catalán confesó que con el Real Madrid a 10 puntos la Liga se complica. "El objetivo es no tirar la toalla ahora. No dar la Liga por perdida. Las sensaciones no son buenas y está difícil. A 10 puntos faltando 14 jornadas, es un punto insuficiente", afirmó.

"Encajamos muchos goles. Los errores defensivos nos están matando. El segundo gol no es una jugada ni de peligro y acaba siendo gol del Granada. Estados de forma, pérdida de futbolistas, es el fútbol. Este año hemos tenido que ir cambiando y son errores de concentración nuestros. Estos errores groseros en defensa nos hacen tener la diferencia que tenemos de puntos con el Madrid y con el Girona", añadió.

Por otro lado, Xavi confesó que el vestuario y el propio presidente, Joan Laporta, están decepcionados pero pensando que esto "es largo", al tiempo que apuntó que Deco "cree en el modelo Barça". "En ataque hemos generado, pero a nivel defensivo debemos mejorar mucho. Ahora he estado con Laporta y me ha dicho que esto es largo, que hay que animarse, está con decepción grande, estamos todos igual", terminó.