Palacios fue uno de los jugadores que estuvieron en el Mundial de Qatar de 2022 con Argentina y que lograron, liderados por Messi, la tercera copa del mundo para el combinado albiceleste. Ganaron a Francia en la final y sumaron una estrella más a su camiseta. Eso sí, Palacios no tendrá ni la camiseta con la que ganó la final ni la medalla de oro.

Argentina alucina con el escándalo que se ha montado alrededor del jugador ya que tras iniciarse su separación matrimonial, su exmujer ha vendido su camiseta y venderá su medalla de campeón del mundo. Además, no solo la ha vendido sino que ha presumido de ello en redes sociales.

"Voy a vender todas las camisetas y la medalla del campeón del mundo para pagar el apartamento", comentó Yesica Frías, la exmujer del centrocampista del Bayer Leverkusen. Todo ello porque Frías considera que Palacio no le está dando el dinero que le corresponde ni tampoco firma los papeles del divorcio.

Cada venta incluye un mensaje en redes y la correspondiente fotografía: "El comprador de la primera camiseta! Una cuota menos".

"Voy a vender todas las camisetas y la medalla del campeón del mundo para pagar el apartamento. Yo trato de trabajar, pero estuve cuatro años al lado de él. Me dijo que no lo iba a terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Y yo sólo le estoy pidiendo lo que me corresponde, lo que hicimos juntos, y que me firme el divorcio", sentenció Yesica. Incluso amenaza con "contar cosas que nadie sabe" de la selección argentina.