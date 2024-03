Odegaard desvela cuál era el plan para triunfar en el Real Madrid que acabó en fracaso

Martin Odegaard es, a día de hoy, una de las grandes estrellas de la Premier League de la mano del Arsenal de Mikel Arteta. El noruego se ha consolidado en el fútbol inglés después de picar mucha piedra para ganarse un hueco en el fútbol mundial. Llegó muy joven al Real Madrid, no salió bien la cosa y acabó yendo de equipo en equipo hasta llegar a Londres.

En la previa del partido entre Arsenal y Oporto de la Champions League, con 1-0 en la ida para el equipo portugués, Odegaard ha hablado de cuáles eran los planes de futuro del Real Madrid para él y no pasaban por cederle, entre otros, a equipos como la Real Sociedad.

"Siempre confié en que jugaría partidos importantes y la Champions League. Aunque el fútbol no siempre va cómo esperas. Cuando estuve en el Real Madrid el plan no era irme cedido, pero así es el fútbol y así es la vida".

Sobre la eliminatoria ante el Oporto, Martin reconoce que el primer asalto en Do Dragao fue una clara decepción para los gunners: "Hablamos después del partido. No fue nuestro mejor encuentro. No lo hicimos bien con la pelota. Nada más acabar sabíamos que teníamos que hacer algo diferente. Es el único partido que no hemos ganado este año, así que eso es suficiente motivación".

El partido de vuelta se jugará en el Emirates Stadium de Londres y el Arsenal tendrá que ganar por dos goles para pasar a cuartos.