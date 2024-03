Donato, sobre las lágrimas de Vinicius: "No es racismo, es provocación"

Donato, exfutbolista hispanobrasileño, se mojó sobre el caso ‘Vinicius’ que ha marcado las últimas horas en el mundo del fútbol en la previa del amistoso entre España y Brasil. El ex del Deportivo de la Coruña que llegó a ser internacional con España, ha dado su opinión sobre las lágrimas en plena rueda de prensa por el constante racismo que sufre el jugador del Real Madrid.

"Los brasileños somos fuertes. Y creo que es un tema que, en mi opinión, él tendrá que solucionar esto. ¿Cómo se puede solucionar? Haciendo buenos partidos, haciendo goles . Yo no puedo decir que España es un país racista. Hay racismo, hay en todos los lugares. Él va a sufrir porque es sudamericano y va a sufrir por el color. No podemos cambiar eso. Lo único que podemos hacer es cambiar vuestra actitud. Hemos tenido problemas también, pero nunca se llegó a tanto".

¿Cómo será el futuro?

Donato lo tiene muy claro: "Yo pienso que, cuanto más se habla, más se pide la gente, yo creo... es una manera de intentar provocarle. Yo, si estoy jugando contra él, llamo negro para provocarle".

"La gente va influenciando uno a otro. Entonces, como te digo, yo jugué contra el Dépor con el Atleti, cogí balón y la gente me gritaba 'uh, uh, uh' cuando tenía el balón. Sonaba eso y yo me reía. Vini tiene que perdonar a la gente y olvidar ese tema. Y procurar jugar al fútbol, que es el que más sabe. No es tema de racismo, es tema de provocación. A mí me llaman sudaca, de todo, pero no doy importancia a eso. Yo sé quién soy".

Donato no considera a España un país racista: "Racismo hay en todo el mundo, pero aquí en España no puedo decir que sea un país racista, porque el trato que recibí siempre fue exquisito. Dentro del campo he tenido muchas broncas con jugadores, que me decían 'negro de esto, negro de tal', pero eso no me molestaba, al final todo quedó en el campo. Cada uno marcaba su territorio, pero al dejar el campo todos éramos amigos. Fuera del campo, estaban los aficionados, pero siempre pasé de ellos".