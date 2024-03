Endrick tras marcar en el Bernabéu: "Todos me tiraban piedras"

Salir y besar el santo. Endrick tardó apenas unos minutos en salir al césped del Santiago Bernabéu y marcar el 2-2 del partido que acabó con empate a tres entre España y Brasil. Gol de pillo. Gol de aprovechar un rebote con una volea. Celebración por todo lo alto y primer gol en la que será su casa a partir del curso que viene.

Tras el partido, Endrick habló en Teledeporte de lo que significó para él este estreno goleador: "Lo hablé el lunes en la cena, soñaba con marcar mi primer gol en el Bernabéu. Aquí nadie es mejor que nadie. Y estos dos goles se los debo a mis compañeros y a Dorival por su confianza"

Endrick habló de sus difíciles inicios y destacó a su entorno: "Al final abracé a mi familia porque fueron los únicos que estuvieron ahí para mí cuando estaba en una etapa no tan buena. Toda la gente me tiraba piedras, criticándome. Portales, periodistas… Toda la prensa, y sólo ellos estaban a mi lado. Transformaron mi mente, estoy muy agradecido con estas personas en mi vida. Mi hermano me pidió que hoy marcara un millón de goles, me muero por llegar a Brasil y darle un abrazo".

Sobre el partido, Endrick valoró la tensión vivida: "Siempre queremos ganar. Danilo habló hoy en el círculo de que hay que mostrar la cara de Brasil, Vini también dijo que hay que poner a Brasil en lo más alto, de donde nunca debería haber salido. Para ello necesitamos ganar campeonatos y partidos. No prometemos ganar todos los partidos, pero no nos faltará empuje, determinación y determinación. Una característica de este partido también fue que Vini era el capitán, nosotros y los brasileños estamos luchando contra esto y no pararemos"