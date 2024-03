Xavi, tras demandar a dos periodistas: "No voy a tolerar la mentira"

El FC Barcelona se enfrenta este sábado a la UD Las Palmas en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuic, en partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports. Los azulgranas buscan regresar del parón encadenando tres nuevos puntos, y este viernes, en la rueda de prensa previa al choque, Xavi Hernández ha hablado de varios asuntos, entre ellos la demanda que ha presentado contra los periodistas Manuel Jabois y Javier Miguel.

Libertad Digital publicó este jueves que Xavi ha decidido demandar a Jabois, del diario El País, y Javier Miguel, colaborador de varios medios, por difundir presuntamente mentiras sobre su persona.

En concreto, Jabois dijo en El Larguero de la Cadena SER que Xavi se había puesto en contacto con él, de una forma "bastante sucia", para afearle algunas informaciones acerca del Barça, aunque luego matizó que había sido "a través de terceros". Miguel, por su parte, dijo que el técnico culé habría cometido un delito al obligar a los miembros de su staff a poner los móviles encima de la mesa con el fin de ver quién filtraba noticias del vestuario del Barcelona.

Y ahora Xavi no duda en dar su versión de los hechos tras demandar a los dos periodistas. "No me había pasado nunca. Yo entiendo la crítica, entiendo dónde estoy, pero hasta cierto punto. Lo que no voy a tolerar es la mentira y la invención de cosas. Es momento de decir ‘basta’ porque son mentiras muy grandes. Ya está bien", apuntó.

Por otra parte, Xavi ha dicho que los canteranos Pau Cubarsí (17 años) y Lamine Yamal (16) pueden "marcar una época en el fútbol mundial" y ha asegurado que ganar este sábado a la UD Las Palmas es "vital para meter un poco más de presión al Real Madrid" por LaLiga, queriendo aparcar de momento el partido del miércoles contra el París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, de ida de cuartos de final de la Champions.