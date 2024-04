La arenga secreta de Medina Cantalejo a los árbitros tras estallar el caso Negreira: "Se nos va a acusar de corruptos"

Libertad Digital publica en exclusiva la primera reacción interna del presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, al día siguiente de estallar el caso Negreira. Medina Cantalejo convocó una reunión online de urgencia con cerca de 160 árbitros de Primera, Segunda y Segunda División B, y otros cargos del CTA para abordar la polémica suscitada.

El audio, al que ha tenido acceso LD, recoge dicho encuentro que se celebró el 16 de febrero de 2023 y en el que Medina Cantalejo dio las primeras consignas a los árbitros para tratar a nivel deportivo, mediático y personal el escándalo del exvicepresidente del CTA, José María Enríquez Negreira.

El actual presidente de los árbitros comenzaba su alocución a los colegiados apuntando que la Fiscalía Anticorrupción había "destapado un supuesto tema de un fraude". A continuación, explica la estrategia de comunicación del CTA y afirma que "los árbitros estaban absolutamente al margen de cualquier tipo de maniobra".

Lo primero, que tengamos tranquilidad, ¿vale? Que la nave va a seguir bien gobernada, vamos a seguir trabajando en momentos complicados, en momentos muy complicados y ahora os plantearemos el escenario. Os decía que ayer cuando salimos del seminario de Primera y segunda RFEF, nos encontramos con la noticia de que la Fiscalía Anticorrupción había destapado un supuesto tema de un fraude por una investigación que se había hecho en la persona del ex vicepresidente José María Enríquez Negreira y que bueno lo que en principio había empezado como una inspección de Hacienda, evidentemente ha ido a unos derroteros de cantidades que acabo de leer ahora mismo, que ya iban por 7 millones de euros. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Pues en primer lugar enterarnos un poco de toda esta situación, qué es lo que ha ocurrido, sobre todo por la prensa. Y a partir de ahí lo que hicimos fue plantear dos comunicados oficiales diciendo que este señor no estaba desde 2018 cuando llegó el nuevo equipo de gobierno y posteriormente que los árbitros estaban absolutamente al margen de cualquier tipo de maniobra que se hubiera querido hacer en ese momento. Y simplemente que nos poníamos a la disposición absoluta de la Fiscalía Anticorrupción para aportar toda la documentación y toda la colaboración necesaria para que este tema quedara claro y transparente.

"Nos ha dado en el punto de flotación"

Posteriormente, Medina Cantalejo afirma durante su discurso que "el daño está hecho" para el colectivo arbitral y asegura que el caso Negreira ha dado "en el punto de flotación" del CTA.

¿Qué ocurre? Que evidentemente el daño está hecho. El daño está hecho porque si sabemos que no gozamos de la mayor simpatía por parte de la mayoría de la gente, imaginaros ahora, ¿no? Imaginaros ahora que, bueno, ayer hubo un partido donde los cánticos de corrupción en la Federación fueron masivos y así va a ocurrir, me imagino, durante un tiempo. Por lo tanto, los árbitros tienen que estar muy fuertes, los equipos arbitrales tienen que estar muy fuertes para aguantar esto porque no va a ser agradable. Sobre todo que no es una crítica sobre un penalti, no, no, es sobre una actitud ética que vosotros no tenéis nada que ver, que nosotros tampoco, pero que evidentemente pues nos ha dado en el punto de flotación.

"Supuestamente ha habido una persona que no ha actuado con rectitud"

El presidente de los árbitros continúa su intervención ante los colegiados apuntando que "supuestamente ha habido una persona que no ha actuado con rectitud, pero que nos salpica absolutamente a todos". Destaca que a partir de este momento van a ser acusados de "corruptos" y de haberse "vendido a los colores de un club". Después se queja de que se vayan a analizar las estadísticas arbitrales en los programas deportivos sobre penaltis o tarjetas mostradas por los colegiados al F.C. Barcelona tras conocerse que Negreira recibió más de 7,6 millones de euros del equipo blaugrana.

Aquí tenemos un caso que no es de árbitros, ¿verdad? No es de árbitros que hayan tenido una actitud, llamémosle, poco decorosa, sino que, bueno, que supuestamente, y decimos esto siempre porque como es el término que se utiliza antes de que haya un dictamen judicial o una sentencia, pues supuestamente ha habido una persona que no ha actuado con rectitud, pero que nos salpica absolutamente a todos. Por lo tanto, mantener la cordura, está todo el mundo tranquilo en su sitio, sabiendo que nos vamos a encontrar ambientes muy hostiles, muy, muy hostiles. Y nosotros no podemos caer en provocaciones ni dentro, ni fuera del terreno de juego, porque yo os digo, en vuestra vida privada sois personas muy conocidas y podéis ir vosotros y nosotros habrá veces que tendremos que mirar para otro lado, que mordernos la lengua, porque lo que está claro es que se nos va a acusar de todo, de corruptos, de que nos hemos vendido a los colores de un club. Y ahora habrá, pues imaginaros, los programas sacando los penaltis, los fuera de juego, las tarjetas, las rojas, los no sé qué, ya han empezado desde no sé qué época hasta no sé cuánto, las comparativas de penalti a favor de un equipo y en contra. Pero bueno, esto es en el mundo en el que vivimos y sobre todo ahora que hemos dado pie, o que este señor ha dado pie a que todo esto vaya por esos derroteros. Por lo tanto, tranquilidad absoluta en la plantilla y cuando hablo de plantilla, hablo de todos.

"Somos absolutamente inocentes en todo este tema"​​​​​​

Finalmente, Medina Cantalejo se dirige a los árbitros afirmando que "somos absolutamente inocentes en todo este tema" y que "será una cosa muy individual de este señor (Negreira)".