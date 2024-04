El Fenerbahçe ha sacado este domingo al campo de juego a su equipo de sub-19 para disputar la final de la Supercopa turca ante el Galatasaray, en protesta contra lo que considera un permanente maltrato por parte de los árbitros y de la Federación de Turquía (TFF), y los jugadores han abandonado el campo tras un minuto de juego.

El vicepresidente del club, que está segundo en la Superliga turca tras el Galatasaray, ya había anunciado a principios de esta semana esa medida y adelantado que los jugadores abandonarían el campo antes del final de los 90 minutos, lo que supondría que el equipo perdería automáticamente por 0 a 3 y su rival se llevaría el título.

El encuentro ha comenzado a las 20.30 y tras sólo 50 segundos el Galatasaray ha marcado un gol por medio del argentino Mauro Icardi.

Kerem Demirbay'ın Süper Kupa şakasıpic.twitter.com/pI3isaE1Ug — Fanatik (@fanatikcomtr) April 7, 2024

Inmediatamente, los jugadores del Fenerbahçe han abandonado el terreno de juego y el árbitro ha recogido el balón y abandonado también el campo, dando el partido por concluido.

El Galatasaray de Estambul ganó la Superliga turca en la temporada de 2022-2023 y el Fenerbahçe se hizo con la Copa.

Tras concluir el encuentro, los jugadores del Galatasaray han permanecido en el campo y se han dividido en dos equipos para continuar jugando ante el público en el estadio, que mostraba ya tan solo un cuarto del aforo lleno con seguidores del campeón de Liga.

Galatasaraylı oyuncuların yaşadığı sevinç pic.twitter.com/Ku8pMP58SZ — Fanatik (@fanatikcomtr) April 7, 2024

Los medios turcos ya habían informado de que el primer equipo del Fenerbahçe ni siquiera se había desplazado a Sanliurfa, donde se disputaba la final.

De hecho, el Fenerbahçe no participó en la rueda de prensa de ayer, habitual antes de los partidos.

El club turco ha protestado así contra lo que considera un permanente maltrato por parte de la TFF y de los árbitros.

Además, quiere denunciar el rechazo por parte de la Federación a su petición de que la final se pospusiera para poder tener más tiempo para preparar el partido de la Liga Conferencia de la UEFA del jueves que viene.

El origen de la indignación

El germen de este tremendo enfado tiene su origen en el incidente ocurrido en Trebisonda, donde los aficionados del Trabzonspor saltaron al terreno de juego para agredir a los futbolistas del Fenerbahçe, que respondieron en lo que terminó siendo una brutal batalla campal en medio del césped y que dio la vuelta al mundo rápidamente. Las imágenes eran impactantes.

El club de Estambul no tardó en condenar lo ocurrido y convocar una Asamblea General Extraordinaria en la que se tomaron una serie de decisiones, entre ellas no jugar la Supercopa a menos de que se aplazara a una fecha adecuada y el árbitro designado fuera extranjero. Algo que no pasó. También se valoró abandonar la Superliga turca, donde eran segundos a dos puntos del Galatasaray. Una amenaza, que evidentemente, no ha llegado a cumplir.

La Supercopa iba a celebrarse el pasado 29 de diciembre en Riad, la capital de Arabia Saudí, pero fue suspendida al nos ser autorizados los jugadores a salir al campo con camisetas con el rostro de Mustafá Kemal Atatürk, el fundador de la Turquía moderna, con el mensaje "Paz en casa, Paz en el Mundo".

Pero Koç, presidente del Fenerbahçe, alegó unas acusaciones durísimas en el comunicado en las que explicaba el motivo del enfado y el motivo por el decidían optar por este comportamiento: "Las injusticias que vivimos, las conspiraciones de la organización terrorista, el intento de asesinato de nuestro equipo de fútbol, el intento de linchamiento de nuestros futbolistas en nuestro último partido fuera de casa, nuestros campeonatos que fueron robados por la fuerza... Uno de los factores que más nos duele y nos hace cuestionar nuestra situación actual es que 'el intento de asesinato' que aún sigue sin resolverse. La directiva también quería retirarse temporalmente de la liga y posponer los partidos. Los partidos continuaron después de que desde los niveles más importantes de nuestro Estado se dieran garantías de "no os preocupéis, encontraremos a los delincuentes". Han pasado 9 años. Todavía no hay avances. Las demandas presentadas tras la Conspiración del 3 de julio aún están en el aire y no han concluido. Estos son sólo algunos de los eventos que he enumerado. Podemos aumentar esta lista".

La TFF impuso esta semana una sanción de seis partidos en casa sin espectadores, amén de multas económicas, al Trabzonspor, por la agresión de numerosos hinchas suyos a los jugadores del Fenerbahçe tras el partido del 17 de marzo pasado.