Tras la despedida de Mario Hermoso y Stefan Savic la pasada semana en el Metropolitano, la tercera marcha en la plantilla colchonera es la de Memphis Depay, que dejará la entidad rojiblanca después de una temporada y media. El eterno quiero y no puedo de una temporada gris del Atlético de Madrid.

La realidad es que, cuando ha jugado, el neerlandés ha rendido y ha dado alternativas en ataque al técnico Diego Pablo Simeone, pero ha estado disponible de forma muy intermitente. El físico musculado del atacante colchonero no ha sido suficiente para prevenirlo de hasta seis lesiones desde su llegada el 20 de enero de 2023 —todas musculares—, sumando un total de hasta 237 días lesionado desde el 1 de abril de 2023.

Son 40 partidos en una temporada y media. Es el pobre bagaje de Memphis en el Atlético de Madrid, generando 15 goles —13 dianas y dos asistencias—. No llegó con el propósito concreto de ser el goleador del equipo, sino que llegó de rebote tras la necesidad del Atlético de Madrid de deshacerse de un Joao Félix con el que Simeone no conseguía entenderse. El trueque con el FC Barcelona a priori parecía contentar al equipo rojiblanco, pero la actitud no siempre es suficiente en deporte.

Trayectoria

Su brillante golpeo hizo que destacara en la Eredivise en su estancia en el PSV Eindhoven, y el Manchester United se fijó en él en mayo de 2015. Los diablos rojos apenas se habían despedido del mítico Sir Alex Ferguson y confiaron en el holandés para liderar al club en esa nueva época. Incluso le otorgaron el mítico dorsal 7, que llevaron, por ejemplo, jugadores como David Beckham y Cristiano Ronaldo.

Con un proyecto en construcción y en el que aun a día de hoy no se ve la luz, Memphis no logró cumplir las expectativas. En enero de 2017 lo salvó el Olympique de Lyon, donde sí destacó y volvió a sonar para los grandes de Europa con participaciones estelares en liga francesa y Champions.

De nuevo llamó a la puerta un gigante europeo. El FC Barcelona necesitaba un sustito para Luis Suárez y Memphis acudió a la llamada en una delantera junto a Leo Messi y Antoine Griezmann. Allí apenas contaba con minutos de calidad y es por lo que el Barça lo ofreció a cambio de Joao Félix.

Reemplazo

Con la marcha del holandés, unida a las posibles salidas de Álvaro Morata y Ángel Correa, se vienen unos meses movidos en los despachos colchoneros. En mente estarán, sin duda, dos de los máximos goleadores está temporada en La Liga, Alexander Sorloth y Artem Dovbyk —23 y 21 goles hasta el momento, respectivamente—, incluso el argentino Paulo Dybala, que mantiene una buena relación con Morata desde sus días en la Juventus. Las vueltas de cesión tanto de Samu Omorodion y de Giuliano Simeone también estarán sobre la mesa, pero el Atlético de Madrid necesita un delantero de rendimiento inmediato si quiere optar a más la próxima temporada.