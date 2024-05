Lewandowski desafía al Real Madrid: "Mbappé no me da miedo"

El Barcelona aún no sabe quién será su entrenador la temporada que viene, si Xavi seguirá o si jugadores como Cancelo o Joao Félix se mantendrán en el equipo, pero sí que saben que salvo sorpresa histórico, el Real Madrid sí tendrá a Kylian Mbappé en su delantera el año que viene. Será un duro rival por el Pichichi para jugadores como Robert Lewandowski, que ha concedido una entrevista en la que ha comentado que no tiene miedo a Mbappé.

"Todavía no es oficial pero parece que todos los caminos le llevan al Real Madrid. ¿Miedo? No, por supuesto que es un jugador increíble y si va al Real Madrid, será un equipo muy fuerte. Pero nuestra mentalidad debe ser que no importa los buenos jugadores que tenga, si somos un equipo y trabajamos juntos, podemos ganarle. Tenemos que estar listos desde el primer partido y los primeros minutos porque el Real Madrid seguramente necesitará tiempo, no jugará bien al principio y perderá puntos, y tenemos que aprovecharlo. No para cogerlos sino para estar por delante de ellos. Como hace dos temporadas, en la que hubo partidos que no pudimos ganar pero que no perdimos", comentó Lewandowski en el diario Marca.

Por otro lado, el ex del Bayern dio su opinión de por qué ha sido mala temporada para el equipo de Xavi: "Sabemos que podíamos y deberíamos haberlo hecho mejor. Pero tengo la sensación de que empezaremos mejor la próxima temporada, es otro capítulo nuevo. Todo lo que ha pasado ya se ha acabado, aunque queda la Eurocopa. En el equipo tenemos la sensación de que estamos listos para preparar la próxima temporada. Pudimos haber ganado algún título en este ejercicio, pero en algunas fases de esta temporada tuvimos altibajos. Y si quieres ganar títulos debes estar siempre al mismo nivel, jugar el mejor fútbol... Tenemos potencial, estoy seguro de que la próxima temporada jugaremos mejor".

Además, el polaco confirmó que irá con el Borussia en la final de la Champions ya que fue su exequipo: "Sí, les apoyaré. Me lo puedo imaginar, porque jugué una final en Wembley con el Dortmund. Recuerdo el camino, el ambiente... Para Reus será el último partido, puede ser su legado. Para el Dortmund es la segunda final de Champions y, aunque se enfrenta al Real Madrid que siempre es el Real Madrid, a veces cosas que nunca pasan, suceden. Cruzo los dedos por el Dortmund, por su puesto".

En cuanto a su futuro, Lewandowski solo piensa en seguir en Barcelona: "Hay muchos rumores sobre muchas cosas, los hay de todo tipo. Mi cabeza sólo está en empezar y estar listo con el Barcelona la próxima temporada, en dar un paso adelante en nuestro juego. Es lo que puedo decir y lo que está en mi cabeza".