Arranca un nuevo sainete en el Barcelona: Xavi, destituido

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha estado presente en la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí para hablar con Xavi Hernández este mismo mediodía y comunicarle que no seguirá como técnico del cuadro catalán. El presidente azulgrana acudió poco antes de las 12 del mediodía y, cara a cara, le comunicó la decisión.

Este es el comunicado del Barcelona:

El presidente del FC Barcelona, ​​Joan Laporta, ha comunicado este mediodía a Xavi Hernández que no continuará como entrenador del primer equipo en la temporada 2024-25. El encuentro se ha producido en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y han estado presentes el vicepresidente deportivo, Rafa Yuste, y el director deportivo, Anderson Luís de Souza, Deco, así como los asistentes de Xavi, Òscar Hernández y Sergio Alegre. El FC Barcelona quiere agradecer a Xavi su labor como entrenador, que se suma a una carrera inigualable como jugador y capitán del equipo, y le desea toda la suerte del mundo. Xavi Hernández dirigirá este domingo en Sevilla su último partido como técnico del primer equipo. En los próximos días, el FC Barcelona informará de la nueva estructura del primer equipo.

Ahora, el nuevo entrenador azulgrana será el alemán Hansi Flick y dicen desde Barcelona que será anunciado el próximo lunes junto a Laporta y Deco. Hay que recordar que todo se precipitó por unas declaraciones de Xavi en rueda de prensa hablando de la realidad del Barcelona.

"Pienso que el culé, el barcelonista, el aficionado, el socio debe entender que la situación es muy difícil, sobre todo a nivel económico, para competir con los máximos competidores, tanto el Madrid en España como en Europa. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, cuando venía el entrenador y decía 'quiero a este y este'. Ahora no es así. No estamos en las mismas condiciones que otros clubes que tienen situaciones de 'fair play' muy ventajosas o situación económica mucho mejor que la nuestra. El barcelonista lo tiene que entender y así lo he hablado con el presidente y con Deco. Nos vamos a ajustar a eso. Eso no significa que no queremos competir y no queremos luchar por los títulos, pero esa es la situación del Barça. El culé debe entender que necesitamos estabilidad y necesitamos tiempo. Intentaremos y haremos cosas buenas para competir", dijo con sinceridad Xavi.

A Laporta no le gustaron estas palabras, cambió el rumbo y pasó de abrazar y llorar junto a Xavi a directamente despedirle.