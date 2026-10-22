La goleada del Madrid en el Bernabeu ante el Leipzig fue la protagonista de la tertulia de El Primer Palo con Juanma Rodriguez, María Trisac, David S'nchez, Sergio Fernández, Paul Tenorio y Dani Blanco.

La mayoría de conterulios habló bien del juego del Real Madrid. "Ha sido un gran partido" apuntaba David Sánchez y Paul Tenorio decía que "en la Champions el equipo está rndiendo muy bien". María Trisac, sin embargo vio algo negativo "el cambio de Vinicius no lo entiendo, no va a jugar en Barcelona".

Sergio Fernández fue el más crítico con el equipo y con Vinicius. "No me ha gustado el Madrid. Es un equipo que le faltan cosas, automatismos, no se puede ir así por Europa" y sobre el delantero brasileño dijo "le hacéis un flaco favor deendiéndole siempre. Hay que pensar más en el equipo y hay que hablar más del colectivo, no solo de un futbolista".

Dani Blanco afirmó que "el domingo Diomande tiene la oportunidad de dar un golpe en la mesa. Como haga un buen partido, será titular ya y Vinicius pasará a ser la opción B".