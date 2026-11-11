Varios tenas se trataron en la tertulia de El Primer Palo en Esradio. Juanma Rodriguez dirigió la tertulia con María Trisac, Dani Blanco, Sergio Fernandez, Paco Rabadán y Alfredo Somoza como contertulios.

La noche contó con la intervención exclusiva de Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, quien confirmó su total respaldo a la postura de Feijóo. Rubiales desveló los pormenores de las negociaciones que él mismo lideró junto al presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, dejando claro que el acuerdo original establecía que el Santiago Bernabéu albergaría la final del torneo y que España acogería también el partido inaugural, además de garantizar la mayoría de las sedes y encuentros clave.

Según explicó el exdirigente federativo, "la actual situación de debilidad española se debe a la inacción de la junta gestora de la federación encabezada por Rafael Louzán y a la intromisión propagandística del Gobierno central"

Rubiales lamentó la falta de liderazgo que permitió la inclusión improvisada de las federaciones sudamericanas para los partidos conmemorativos, lo que restó protagonismo a la candidatura ibérica y abrió la puerta a que Marruecos intente ahora arrebatar la sede del partido decisivo.

Durante su balance, Rubiales reivindicó su gestión económica e institucional al frente del fútbol nacional frente a las críticas de la actual directiva, subrayando el incremento presupuestario federativo y el impulso otorgado tanto a las categorías modestas como al fútbol femenino. No obstante, advirtió del riesgo real de que España pierda peso internacional debido a la falta de combatividad diplomática exhibida en los despachos federativos y gubernamentales en los últimos meses.

En la tertulia deportiva, los colaboradores debatieron sobre el estado de forma y el rendimiento de Vinícius Jr en el Real Madrid. Mientras que Paco Rabadán cuestionó la condición física del delantero brasileño tras su regreso de la lesión, otros tertulianos como Alfredo Somoza y María Trisac rechazaron tajantemente ese argumento, atribuyendo sus dificultades a un componente psicológico derivado del desgaste anímico y la exigencia mediática desmedida que soporta en cada partido.

El espacio también prestó atención a la actualidad del banquillo del Real Oviedo con la llegada de Raúl González Blanco como nuevo técnico tras la destitución de Calero. El panel analizó el nuevo reto del mítico delantero madridista en la categoría de plata, al tiempo que repasaron con tono distendido anécdotas del pasado sobre el carácter reservado de la leyenda blanca y el funcionamiento de la gestión de vestuarios en el fútbol profesional.

Por último, el programa desgranó las declaraciones de Álex Baena en Cadena SER acerca de su compañero Julián Álvarez, criticando la falta de oportunidad del futbolista del Atlético de Madrid al ventilar públicamente dudas sobre el compromiso del delantero argentino. Asimismo, se discutió la situación de Endrick y la gestión de sus minutos de juego, incidiendo en la importancia de que los jóvenes talentos mantengan la paciencia para consolidarse en la élite del fútbol europeo.