Luto en el Atlético de Madrid con la muerte del mítico exdelantero Miguel Jones Castillo, cuyo fallecimiento se une al de los también exjugadores Joaquín Peiró y José Luis Capón y el técnico Radomir Antic —ganador del doblete con el conjunto rojiblanco en la temporada 1995/96— en los últimos días.

Jones, gran amigo de Luis Aragonés y que también militó en las filas del CA Osasuna tras su paso por el estadio Vicente Calderón, ha fallecido a los 81 años, según ha confirmado este miércoles el Atlético, club donde se convirtió en unos de sus jugadores más emblemáticos con 129 partidos oficiales defendiendo la camiseta colchonera.

"Hoy es un día triste para la familia rojiblanca. El Atlético de Madrid se encuentra de luto por el fallecimiento de nuestro exjugador", ha indicado el equipo colchonero sobre Jones, nacido el 27 de octubre de 1938 en Malabo (Guinea Ecuatorial) y que militó ocho temporadas en el club rojiblanco.

La familia rojiblanca está de luto por el fallecimiento de una de nuestras míticas leyendas: Miguel Jones. Siempre estarás en nuestros corazones.

href="https://t.co/zkgY764rRP">https://t.co/zkgY764rRP pic.twitter.com/3nX1yNJue4 — Atlético de Madrid (@Atleti) April 8, 2020

"Es una de las figuras míticas de nuestro club con 129 encuentros oficiales defendiendo la rojiblanca, formando parte de un equipo que siempre quedará en el recuerdo de nuestros aficionados", prosigue el texto de condolencia.

"Delantero, extremo,centrocampista y hasta central"

Jones llegó al Atlético de Madrid en 1959 procedente del Indautxu y a petición del técnico Fernando Daucik. Debutó el 18 de octubre de ese mismo año en un duelo ante el Granada en el viejo estadio Metropolitano. "Jones destacó como un gran delantero que, gracias a su despliegue físico y a su polivalencia, podría ser considerado un comodín para los entrenadores", ha subrayado la nota.

Miguel Jones (d), en un partido con el Atlético de Madrid en 1962. | Cordon Press

"Se le podría ver jugar de delantero, de extremo, de centrocampista y hasta de central", ha añadido sobre un futbolista que anotó uno de los goles que valieron el título de la Recopa en 1962, venciendo por 3-0 a la Fiorentina en el desempate de una final que supuso el primer título europeo del Atleti.

Durante su etapa como colchonero, Jones anotó 50 goles y conquistó cinco títulos: LaLiga de 1965/66, tres Copas (1960, 1961 y 1965) y esa histórica Recopa para estrenar el palmarés del club en el Viejo Continente.

"Con la marcha de Jones, la familia atlética pierde a otro de los símbolos que lo dieron todo por este club dentro y fuera del terreno de juego. Desde el club, el presidente, consejero delegado y nuestro consejo muestran su más sincero pésame a todos sus familiares y amigos", ha concluido la nota de prensa, aludiendo de manera implícita al reciente fallecimiento de otros exjugadores como Joaquín Peiró y José Luis Capón, además del técnico Radomir Antic.

"Dígale al negro que usted es mejor"

Uno de los mejores amigos de Jones en el mundo del fútbol —y también fuera de él— fue el mítico Luis Aragonés. Cabe recordar que, en octubre de 2004, el Sabio de Hortaleza estuvo en el ojo del huracán —como en tantas otras ocasiones— después de un incidente que protagonizó en un entrenamiento de la selección española con el también malogrado José Antonio Reyes.

El entonces técnico del combinado nacional fue acusado de racismo tras soltarle durante la sesión una polémica frase al delantero sevillano, que por aquella época jugaba en el Arsenal, agarrándole además de la pechera, en unas imágenes que dieron la vuelta al mundo. "Dígale al negro que usted es mejor", en referencia a su compañero francés Thierry Henry.

Luis se defendió ante estas acusaciones de racismo en una entrevista al diario As. "¿Racista yo? Mire, Damián, mis mejores amigos son dos personas de color, de color negro, vamos. Uno es (Miguel) Jones, que jugó conmigo en mi época en el Atlético de Madrid, un tipo bárbaro, sensacional. A partir de ahí que no me vengan ya con ninguna historia. Y el último gran amigo que tengo es Samuel Eto'o. Así que... ¡por favor!", le confesó Aragonés al periodista José Damián González.