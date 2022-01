El Cádiz destituye a Álvaro Cervera y ya tiene sustituto

El Cádiz ha comunicado este martes por la mañana que su entrenador Álvaro Cervera ha cesado en sus funciones. El club andaluz está ultimando las negociaciones con Sergio González para que se haga cargo del equipo.

El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, que compareció en una conferencia de prensa, dijo que han contactado con Sergio González, que cenaron con él y que existe un acuerdo verbal que se esta plasmando en estas horas y que está a falta de la documentación.

El contrato no se ha firmado y si se firma mañana será la presentación", señaló el presidente del Cádiz, quien añadió que Sergio González "es un entrenador joven, capaz y con un concepto de fútbol parecido al de Álvaro. Era importante que no hubiera cambios drásticos", relató Vizcaíno. "No quería un apagafuegos. Es un proyecto en el que estará si cumple los objetivos", dijo el presidente del club andaluz.

Sergio González estaba actualmente sin equipo después de que fuera destituido a finales de la pasada campaña como entrenador del Valladolid, equipo que no pudo evitar el descenso a LaLiga SmartBank.

La trayectoria de Cervera

Cervera, que llegó al club amarillo empezada la temporada 2015-2016 y logró el ascenso a segunda división, ha permanecido siete temporadas en el banquillo del Cádiz.

Hace dos campañas, los gaditanos obtuvieron el ascenso a Primera División y la pasada la permanencia, aunque la mala clasificación ahora (decimonoveno con 14 puntos) ha propiciado la destitución.