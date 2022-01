La AFE advierte al Barcelona por el 'Caso Dembélé'

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha emitido un comunicado en el que expone su punto de vista sobre la situación del jugador del Barcelona Ousmane Dembélé.

Recordemos que este jueves el Barcelona ha dejado claro que el futbolista galo no volverá a ponerse la casaca azulgrana por su negativa a renovar. Xavi le ha dejado fuera de la convocatoria y el director de fútbol de la entidad, Mateu Alemany, asegura que Dembélé debe salir en el mercado de invierno, algo a lo que se niega Ousmane.

La AFE advierte al Barcelona que no puede utilizar presiones con el fin de que el jugador acepte una oferta de renovación de contrato.

La AFE considera que "la suscripción de un contrato de trabajo como futbolista profesional le obliga a prestar sus servicios por cuenta del club siguiendo las instrucciones que se le faciliten".

Por otro lado, "el club está obligado a abonar los salarios pactados y a permitir la prestación de los servicios en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros, sin que pueda existir ningún tipo de discriminación, ni presión para que el deportista renuncie a sus derechos laborales".

La Asociación entiende "que la renovación de un contrato requiere del acuerdo de voluntades de las dos partes. Dicho acuerdo de voluntades debe ser emitido libremente sin que existan condicionantes externos que limiten o coarten la libertad de contratación del futbolista profesional".

Por otro lado se afirma que "es cierto que un futbolista profesional no tiene el derecho a ser alineado ni siquiera convocado en todos los partidos, sino a ser tratado en las mismas condiciones que sus compañeros y estar en disposición de disputar dichos partidos. Pero si esta circunstancia se pudiera entender como una presión para doblegar su voluntad, y además se producen declaraciones públicas reconociendo este tipo de presiones, estaríamos ante una actuación ilegal por parte de la empresa".

AFE considera que "no llegar a un acuerdo para renovar un contrato de trabajo no supone un incumplimiento laboral, por lo que no podrá tener ninguna consecuencia para la prestación de los servicios".

Y finaliza afirmando que "la no alineación de un futbolista durante un periodo de tiempo sin que exista lesión, enfermedad o impedimento físico alguno, supone una devaluación de su imagen y de su caché deportivo que incidirá negativamente en sus contrataciones futuras".