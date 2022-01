Xavi: "Ansu Fati está muy afectado y el lunes decidiremos"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha desvelado que Ansu Fati, que se volvió a lesionar de gravedad en el partido de Copa del Rey contra el Athletic Club, está "muy afectado" y que el lunes decidirán si pasa por quirófano o no, y ha explicado que esta situación no cambia la del francés Ousmane Dembélé, al que insta a decidir su futuro.

"Ansu está muy afectado, es una situación difícil. El lunes habrá otra reunión después de la de hoy con la familia. Es una recaída; el doctor Pruna me dijo que estaba para jugar media hora o 35 minutos y la prórroga nos trastocó los planes. Él estaba bien. Haremos una planificación importantísima y muy específica para él, para que no se vuelva a lesionar más. Intentaremos ser positivos", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, el preparador azulgrana aseguró que junto con la familia del delantero, a la que calificó de "extraordinaria", decidirán qué hacer este lunes. "Estamos frustrados y tristes. Lo hemos intentado cuidar mucho y se ha vuelto a lesionar. Es parte del fútbol, estamos teniendo contratiempos difíciles cada semana, y este es muy grave", manifestó.

"No soy médico, pero lo mejor es recuperarlo mentalmente, que tenga un plan específico, darle cariño. Es un momento difícil para él y le necesitamos. Hemos perdido un jugador impresionante, nos afecta todos. Todos estamos tristes, pero él es el principal perjudicado", continuó.

Sin embargo, esta circunstancia no afecta en absoluto al rol de Ousmane Dembélé, al que insta a decidir su futuro. "La situación de Ousmane no ha cambiado, no ha variado, él tiene que decidir. No cambia nada". "Está bien, tranquilo, está entrenando bien. Es uno más del equipo y sabe perfectamente su situación. Yo fui claro, depende de él ahora", expresó.