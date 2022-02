Zozulia: "Putin, hijo de p... esta guerra la vamos a ganar"

Zozulia, delantero ucraniano del Fuelnabrada | Captura

El jugador ucraniano del Fuenlabrada Roman Zozulia ha mandado un recado cargado de veneno a Vladimir Putin en el entrenamiento de este lunes ante las cámaras de Gol TV.

"La guerra la vamos a ganar. Putin, tú, hijo de puta".

🚨 Roman Zozulia 🚨 🇺🇦 "Esta guerra la vamos a ganar" ❌ "Putin hijo de pu.." 📺 #Golazo pic.twitter.com/jIPmH5Wn2H — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) February 28, 2022

Zozulia hace unos días fue más allá en sus redes sociales con un mensaje también muy duro hacia Putin: "El mundo debe darse cuenta de que Putin es una reencarnación de Hitler y sus planes son más ambiciosos que la captura de Ucrania. Por lo tanto, ahora es más importante que nunca que el mundo se una e imponga sanciones contra este régimen maldito".

El ex del Albacete y Rayo explicaba la posición de Ucrania en el conflicto: "Nunca hemos sido naciones hermanas, porque los hermanos no tratan de imponer en inferioridad y atar una soga al cuello. Siempre hemos sido un hueso en la garganta de los poderosos. En varios periodos históricos se buscó someter, dejar morir de hambre, perseguir, y matar por el derecho de hablar en nuestra lengua, expresar una opinión y buscar la independencia. Cuanto más apretaron, más fuertes salimos. Somos una nación pacífica sin planes para atacar a nadie. Tenemos nuestra gente y nuestras tierras, pero no se las daremos a ningún loco".