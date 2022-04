El "me debes una" de Mateu Lahoz a un jugador del Getafe que indigna a todo Mallorca

Las decisiones de Mateu Lahoz en la derrota (1-0) ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez y las palabras "me debes una", que el colegiado dirigió al delantero del equipo azulón Enes Ünal en el descanso del partido de este sábado, han encendido al mallorquinismo.

El club balear considera inaceptable que Lahoz utilizara esos términos, recogidos por las cámaras de Movistar, en su diálogo con el futbolista turco.

Además, los directivos de la entidad bermellona han anunciado que presentarán una queja formal ante Laliga y el Comité de Árbitros por el arbitraje del colegiado valenciano, que sancionó un penalti por manos del central argentino Franco Russo tras revisar el monitor a instancias de los encargados del videoarbitraje.

Lahoz no apreció la falta máxima en un principio y dejó seguir la jugada; poco después señaló el penalti, mostró la segunda tarjeta amarilla a Russo y dejó al Mallorca con diez jugadores en el minuto 63.

"No son excusas, pero claramente creemos que el penalti no ha sido. Es una decisión que no entendemos. Y luego está la expulsión de Russo, que estaba por ahí. Tampoco vemos por qué Russo tiene que ver la primera amarilla", declaró Alfonso Díaz, CEO de negocio, a los micrófonos del club balear.

El entrenador mexicano Javier Aguirre debutó en el banquillo balear tras sustituir a Luis García Plaza la semana pasada, pero no pudo evitar que el Mallorca siga en zona de descenso tras la derrota en Getafe, la séptima consecutiva, tras caer ante el Betis, Valencia, Real Sociedad, Real Madrid, Celta y Espanyol.

En las próximas ocho finales por la permanencia, el Mallorca recibirá en Son Moix al Atlético de Madrid (el sábado 9 de abril), Alavés, Granada y Rayo Vallecano, y visitará los campos del Elche, Barcelona, Sevilla y Osasuna.