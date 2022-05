El enganchón de Monchi con Manolo Lama

El Sevilla consiguió confirmar su plaza de Champions con el empate conseguido en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Los días previos al vital encuentro se vivieron de manera muy intensa en el entorno del conjunto hispalense. Varios medios filtraron la noticia de que el director deportivo, Monchi, había contactado con Diego Martínez, ex del Granada que actualmente está sin equipo, para expresarle el gran interés que tenía el Sevilla en sus servicios.

La noticia indignó a Monchi que habló para los micrófonos de Movistar tras el partido contra el Atlético: "Además de ser mentira esa noticia está publicada con muy mala leche". Por otro lado tiró un dardo envenenado a varios periodistas que aseguran, fuera de Sevilla, que los entrenadores del conjunto hispalense siempre quedan expuestos en las derrotas y que en las victorias es Monchi el que se lleva las medallas.

El director deportivo del Sevilla, en plena entrevista, tuvo un encontronazo con Manolo Lama, periodista de la Cope. Lama entró para echarle en cara las palabras que dijo en Movistar y asegurarle que "te equivocas si piensas que en Madrid van contra Monchi o contra el Sevilla. Te equivocas".

La respuesta de Monchi fue muy contundente: "Yo soy la persona que más ha defendido a los entrenadores que he tenido con diferencia. Siempre me pongo delante de la guerra. Lo único que te pido es que no dejes en el aire que parece que se habla bien de Monchi porque es amigo de los periodistas de Sevilla. Al Sevilla se le trata bien porque ha conseguido retos importantes".