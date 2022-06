Poyet, el técnico que hizo debutar a Tchouaméni, felicita al Madrid: "Lo tiene todo para triunfar"

Gustavo Poyet tiene la voz rota pero se le nota satisfecho. Grecia se va de vacaciones tras sumar cuatro victorias seguidas. La leyenda del Real Zaragoza, que dejó huella en la Premier con su paso por el Tottenham, atiende a Libertad Digital y esRadio el día que Aurélien Tchouaméni es presentado como nuevo jugador del Real Madrid. Es el uruguayo una figura muy importante en la carrera de Tchouaméni. No en vano fue el técnico que le hizo debutar como profesional en el Girondins de Burdeos con tan solo 18 años.

Se palpa el orgullo que siente por haber apostado por un jugador que solo cuatro años después es internacional absoluto con Francia y ha generado una dura batalla entre varios tiburones europeos. Fue el Madrid el que se llevó al búfalo galo, pero Liverpool y PSG lo intentaron hasta el final.

Para Gustavo el Madrid se lleva a un jugador con un potencial "enorme", un centrocampista "total que tiene la capacidad tanto de defender con un físico privilegiado y al que es casi imposible ganar un duelo individual, como de llegar al área contraria y finalizar". Eso no es todo. Aurélien, que posee un poderoso juego aéreo, tiene técnica suficiente para iniciar el juego y puede romper líneas tanto con un muy bien primer pase como en conducción con su brutal zancada. Por sus condiciones, si Ancelotti lo considera oportuno, puede perfectamente jugar al lado de Casemiro, no solo reemplazarlo en el once. De hecho, aunque se le ha pulido estos años como ancla, Poyet tiene muy claro que si hubiera seguido con él, lo hubiera moldeado más como interior, "‘un box to box’ con enorme recorrido".

Destaca Poyet, además de sus indudables cualidades futbolísticas, su capacidad de sacrificio y lo rápido que aprende. "Se dejaba enseñar y es una esponja que lo capta todo, la evolución que ha tenido en estos cuatro años es espectacular, en el Madrid tengo muy claro que seguirá creciendo" y el techo parece infinito.