Hay caso Benzema: Karim se cae de la convocatoria contra el Rayo

El francés Karim Benzema y el alemán Antonio Rüdiger no jugarán este lunes con el Real Madrid en Vallecas ante el Rayo, como confirmó su entrenador Carlo Ancelotti, que descartó además al defensa para el último partido antes del parón por el Mundial, el que disputará el equipo blanco el jueves ante el Cádiz en el estadio Santiago Bernabéu.

"Karim no va a jugar mañana porque las sensaciones todavía no son buenas. Entrenó el viernes parecía que bien y después le costaba un poco. No va a estar disponible mañana pero el jueves sí. No creo que esté Rüdiger pero Karim sí", informó Ancelotti en rueda de prensa.

Ancelotti no mira la cercanía del Mundial y aseguró que se basa en los informes sobre el jugador "que dicen que no puede jugar". Además, intentó hacer una lectura positiva de las ausencias del capitán madridista, convencido de que regresará a su mejor nivel cuando se reanude LaLiga tras la cita de Qatar.

"La falta de Karim en la primera parte de temporada en algunos partidos nos ha permitido demostrar jugadores que tienen mucha calidad como Rodrygo, Valverde o Vinícius. Hemos solucionado su baja mostrando más calidad con estos jugadores. En la segunda parte de la temporada necesitamos a Karim y estamos convencidos de que va a llegar al nivel de la pasada temporada", manifestó.

Benzema, con la cabeza puesta en el Mundial

Karim Benzema lleva desde el final de la temporada pasada pensando en el Mundial de Qatar. Pidió permiso para comenzar más tarde la pretemporada -se incorporó directamente en Estados Unidos al resto del grupo- y en las últimas semanas ha preferido no arriesgar lo más mínimo, dar un paso atrás y reservarse para la que será, a los 34 años, su última cita mundialista como jugador.

De las 13 jornadas ligueras, contando la del Rayo donde no jugará, disputadas hasta la fecha, Karim se ha perdido más de la mitad. Un dato que sin duda refleja cual ha sido la prioridad del actual balón de oro en este arranque de curso. Ancelotti asegura que Benzema sí que estará ante el Cádiz, lo que deja claro que su ausencia es pactada y nada tiene que ver con molestias ni lesiones. La cabeza está en otro lado.