Karim Benzema no estará en el duelo que este jueves mide al Real Madrid contra el Cádiz en el Santiago Bernabéu a las 21:30h. Es el último partido antes del Mundial y según Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido contra el Rayo Vallecano, el galo estaría seguro frente a los gaditanos: "Karim no va a jugar mañana porque las sensaciones todavía no son buenas. Entrenó el viernes parecía que bien y después le costaba un poco. No va a estar disponible mañana pero el jueves sí. No creo que esté Rüdiger pero Karim sí". No será así. Benzema sigue con molestias en su pierna derecha y no está dispuesto a forzar con el Mundial a la vuelta de la esquina.

Karim Benzema lleva desde el final de la temporada pasada pensando en la cita mundialista. Pidió permiso para comenzar más tarde la pretemporada -se incorporó directamente en Estados Unidos al resto del grupo- y en las últimas semanas ha preferido no arriesgar lo más mínimo, dar un paso atrás y reservarse para la que será, a los 34 años, su última gran cita con su selección. Apartado durante años por el Caso Valbuena, Karim ha priorizado su combinado nacional por encima de los interés de un Real Madrid que es el club que le paga.

De las 14 jornadas ligueras que se jugarán antes del Mundial, contando la de Cádiz donde tampoco estará Karim, el galo solo ha estado disponible en 7 de ellas. Se ha perdido la mitad de los partidos y solo dos de ellas por una lesión muscular. El resto han sido por fatiga muscular, él dice que tiene molestias y a Ancelotti no le queda otra que tragar. A pesar de que Carlo aseguró que estaría frente al Cádiz, Benzema deja retratado a su entrenador demostrando que ahora mismo su cabeza está en otro lado.