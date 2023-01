Ancelotti habla sobre el racismo, confía en la renovación de Kroos y abre la puerta a Dani Ceballos

El técnico italiano Carlo Ancelotti se mostró convencido de que el alemán Toni Kroos siga un año más en el Real Madrid, aceptando la propuesta de renovación que tiene sobre la mesa, y se mostró más distante en el caso de Dani Ceballos, al afirmar que "lo tiene que evaluar el jugador con el club".

Para Ancelotti, los tiempos están cambiando en el mundo del fútbol y no debe preocupar que siete futbolistas del Real Madrid que acaban contrato, aún no hayan firmado su renovación.

"No tenemos ningún tipo de problema", afirmó en rueda de prensa. "No sé si los agentes hablan con el club pero los jugadores están enfocados en lo que están haciendo. Está cambiando el estado de los futbolistas y los clubes en este tipo de situaciones. Cuando el jugador llega a final de su contrato no es tan preocupante como hace años, está cambiando. Algunos acaban sin problema. Si quieren quedarse se quedan o si se quieren ir, se van. Los clubes creo que no están tan preocupados por esto", reflexionó.

Apuntando a casos concretos por los que fue preguntado, 'Carletto' tuvo mensajes distintos para Kroos y Ceballos. "Creo que Kroos lo tiene bastante claro y lo va a tener muy claro el próximo mes. Como aficionado del fútbol es imposible pensar que va a parar de jugar. Ha dicho que quiere terminar su carrera en el Real Madrid, ojalá pueda continuar".

No fue tan contundente con Dani Ceballos. "Como he dicho muchas veces no entro en este tema. Veo que el jugador está bien, enchufado, con ganas y motivación. Para mí es suficiente. El tema del contrato es personal. Lo tiene que evaluar el jugador con el club".

Sobre el racismo

Cánticos racistas hacia Vinicius en el José Zorrilla (30/12/2022). Al igual que pasó con los cánticos que recibió en el Camp Nou y en el Metropolitano, la causa se archivará y seguirá recibiendo estos ruidos miserables en más estadios. pic.twitter.com/XHqFO7POjM — Javier Barco (@Javibarco7) December 31, 2022

Sobre los cánticos racistas que sufrió de nuevo Vinícius en el José Zorrilla en el partido que el Real Madrid ganó al Real Valladolid (0-2), Carlo se ha mostrado contundente: "No hablo de un tema que no tiene que existir, el racismo y la xenofobia. Mostrárselo a Vini sería un error porque es un problema de la sociedad que no tiene que existir. Para mí, tolerancia cero en este tema. Como he dicho, no es un problema de la Liga sino general y cultural. Para mí la sociedad no tiene la educación que tiene que tener. No me focalizaré en Vinícius, la Liga o las sanciones. Hay que pensar en algo más grande. El racismo y la xenofobia son temas muy serios".