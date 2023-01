El Real Madrid tiene un serio problema en el lateral derecho. Desde hace tiempo Carvajal es la sombra de lo que fue -lo arregló la temporada pasada subiendo el nivel en las eliminatorias ante el Chelsea, el City y la final contra el Liverpool-, pero queda muy poco de aquel lateral que era una roca en defensa y sus subidas al ataque generaban mucho peligro al equipo rival. El Jabalí de Leganés, que llegó a ser uno de los mejores laterales derechos del mundo, ha menguado tanto entre lesiones y perdida de físico, que ha dejado de ser una pieza fiable. Lucas Vázquez no deja de ser un parche cumplidor en esa posición y Odriozola no cuenta -hace mucho que quedó demostrado que no tiene nivel suficiente para jugar en el Real Madrid-.

El conjunto merengue no va a fichar a nadie en el mercado de invierno, pero tiene un recurso goloso que debería utilizar. Al menos probar. Hablamos de Vinicius Tobias, un lateral brasileño de 19 años que brilla con luz propia en el Castilla de Raúl.

Tobias demuestra, semana tras semana, que su nivel no es inferior al del actual Carvajal ni al de Lucas Vázquez. El brasileño, que llegó cedido del Shakhtar Donetsk y por el que el Real Madrid tiene una opción de compra de 10 millones de euros, ocupa plaza de extracomunitario, pero con la nacionalización de Vinícius, eso ha dejado de ser un problema.

En verano será otra historia, pero hoy por hoy, tienes una alternativa para una posición en la que la otra opción, sacar a Militao del puesto de central para colocarle en el lateral, se ha demostrado que no es un buen negocio al tener que renunciar a tu mejor zaguero central con mucha diferencia. El Madrid disputa este jueves un partido de Copa del Rey ante el Villarreal, una cita que sería perfecta para dar la alternativa a Vinicius Tobias. Se lo ha ganado durante toda la temporada. Ancelotti, alérgico a romper la armonía del vestuario con sus famosas jerarquías, se muestra reacio, pero alguien del club debería animarle a probar.

Todos los que ven al Castilla cada semana pueden disfrutar de un lateral completo, con una gran salida de balón, muy rápido, que no desentona para nada en el apartado defensivo, que aporta mucha profundidad con sus subidas por banda, pero que también es capaz de ocupar espacios interiores, con una buena visión de juego y talento para desbordar en el uno contra uno. Visto desde fuera, es incomprensible que no tenga, al menos, una oportunidad.

A sus 19 años, Vinicius Tobias tiene una gran capacidad de mejora. De hecho una de las cosas que más inquietaban al Madrid con su incorporación era el aspecto defensivo. Sus características son más de carrilero, pero Raúl ha sabido inculcarle conceptos defensivos que le han hecho mejor en tareas de intendencia.

En el club la confianza en el talento de Tobias es total y tienen muy claro que harán efectiva la opción de compra. Solo falta que Ancelotti, aprovechando la lesión de Lucas y el nefasto estado de forma de Carvajal, se atreva a romper, aunque sea en Copa, sus amadas jerarquías.