Con la pandemia del coronavirus muchas empresas implantaron el teletrabajo. Un teletrabajo que ha llegado de manera sorprendente al mundo del fútbol. El entrenador del Linares -equipo que compite en el grupo I de la Primera RFEF-, Alberto González, es el pionero.

González, que presentó su dimisión tras la eliminatoria copera ante el Racing de Santander el pasado 22 de diciembre, aceptó la propuesta del club de realizar un trabajo telemático por semanas alternas. Su separación conyugal exigía que González pudiera estar más cerca de sus hijas pequeñas.

"Tomé la decisión definitiva de comunicarle al club que tenía que dejarlo porque mi prioridad era la felicidad de mis hijas, poder estar con ellas y ayudarlas. La situación no era la adecuada. Le comuniqué al mismo tiempo que entendía el momento por el que estábamos pasando a nivel de club, que era muy intenso en la competición, pero tenía que dar ese paso. Quiero darle prioridad a la conciliación y la atención necesaria a mis hijas. "

El conjunto andaluz entendió la situación, apoyó a su técnico, una figura vital para el conjunto de Linarejos y ofreció a su entrenador la pionera medida.

"La respuesta inmediata del presidente y la del resto de la directiva cuando se lo comenté fue fantástica: entendieron mi situación perfectamente y me apoyaron al máximo. Lo que hicieron fue darle vueltas a un planteamiento que a mí de inicio para nada se me había pasado por la cabeza, porque es algo inédito en el fútbol, que nunca he visto y que no imaginaba que fuese posible".

El presidente del Linares, Jesús Medina, justifica la decisión del club: "Como pasa en otros trabajos, desde la pandemia se ha normalizado el teletrabajo. Estas situaciones también están en el mundo del fútbol y nosotros queremos que Alberto González siga con nosotros porque es una figura clave del proyecto".

Las semanas que Alberto no trabaje de manera presencial, dirigirá por teléfono y desde casa tanto entrenamientos como partidos. Estará en comunicación permanente con sus asistentes "Mis obligaciones y las necesidades de conciliación familiar se podrían cubrir de esta forma, con esa semana estando presente en el día a día de mis niñas", agradeció González.

Este domingo estrenó su teletrabajo en la derrota que el Linares sufrió en Balaídos ante el Celta B (4-2).