El Real Madrid se deja media Liga en el Santiago Bernabéu en un derbi en el que jugó más de media hora con un hombre más y no pasó del empate ante un meritorio Atlético que anestesió el partido y consiguió que los merengues jamás se sintieran cómodos con balón. No estuvo nada bien el equipo de Ancelotti con el esférico, mucho mejor sin él con una buena presión, pero en los últimos metros estuvo muy espeso y fue incapaz de generar ocasione claras ni siquiera contra 10.

La primera parte fue un bodrio importante. Con un Atlético que renunció de salida al ataque con Griezmann como único delantero, el plan de salida de Ancelotti no funcionó. Asensio demostró, una vez más, que es incapaz de desbordar ni a su propia sombra, Vinícius estuvo muy acelerado en los últimos metros, Benzema no apareció y las apariciones desde segunda línea de Valverde y Ceballos no terminaron de romper el buen entramado defensivo que puso en liza Simeone.

Simeone tenía claro que no podía permitir dejar correr al Madrid. La única vez que lo consiguió hacer el equipo de Ancelotti, Vinícius rompió por el carril central, cedió para Asensio, pero el balear, horrible su partido, no precisó su disparo. El Atlético se parapetó, como si el empate fuese bueno en su lucha. Más aún cuando perdió a Reinildo por un gesto feo de rodilla que dejó debilitado su lateral izquierdo. Sin Reguilón. Con Mario Hermoso como primera opción.

El Madrid, horrible en los últimos metros, fue incapaz de generar ocasiones. El partido tenía poquísimo ritmo y el descanso terminó con la tortura visual. Simeone buscó más colmillo en ataque con la entrada de Correa por Barrios.

La necesidad madridista, veía que se le marchaba la liga de las manos, obligó a aumentar el ritmo y el vértigo. Ancelotti metió piernas frescas con Camavinga, Tchouaméni y Modric por Kroos, Ceballos y Marco Asensio. Gil Manzano echó una mano con una rigurosa tarjeta roja por un codazo sin balón de Correa a Rüdiger. Exagerada.

Con todo en contra, el Atlético sacó su mejor versión. Consiguió cerrar espacios y aprovechó la que tuvo. Griezmann puso un caramelo al corazón del área y Giménez remató con el alma. 0-1 y el Atlético rozaba la proeza.

La Liga estaba perdida y el tiempo se agotaba. El Madrid, precipitado, no tenía frescura mental para aprovechar la superioridad. A falta de cinco minutos, apareció el Búfalo, la nueva perla de La Fábrica. Modric puso un enorme balón desde la esquina y Álvaro Rodríguez se adelantó a toda la zaga rojiblanca para poner el empate y soñar con la remontada. Faltaban cinco más el descuento. Lo intentó todo el Madrid, pero no tenía su mejor día lo que convierte la pelea por LaLiga en un milagro. El Barcelona, el gran vencedor del derbi madrileño, la tiene en su mano.

Ficha técnica:

Real Madrid, 1: Courtois; Carvajal (Lucas Vázquez, m.83), Militao, Rüdiger, Nacho (Álvaro Rodríguez, m.77); Kroos (Tchoumaéni, m.63) Dani Ceballos (Modric, m.63), Fede Valverde; Marco Asensio (Camavinga, m.63), Vinícius y Benzema.

Atlético de Madrid, 1: Oblak; Nahuel Molina, Savic, Mario Hermoso, Reinildo (Giménez, m.23); Pablo Barrios (Correa, m.46), Koke Resurrección (Witsel, m.76), Saúl Ñíguez (Morata, m.76), Yannick Carrasco; Antoine Griezmann y Marcos Llorente (Lemar, m.57).

Goles: 0-1, m.78: Giménez. 1-1, m.85: Álvaro Rodríguez.

Árbitro: Gil Manzano (Colegio Extremeño). Amonestó a Militao (7), Nacho (56) por el Real Madrid, Modric (90); y a Koke (22), Marcos Llorente (35) y Nahuel (70) por el Atlético de Madrid. Expulsó a Correa a los 64 minutos.

Incidencias: encuentro correspondiente a la 23a jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 64.721 espectadores. Se guardó un emotivo minuto de silencio en memoria de Amancio Amaro. Dos grandes lonas con su imagen en las gradas y una leyenda en el fondo sur con la leyenda 'Héroe madridista', con una camiseta ocupando el centro del campo con el dorsal 7 todos los títulos conquistados sobre el césped del Bernabéu.