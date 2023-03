Nuevo lío con el VAR. El Osasuna se ha sentido claramente perjudicado por un gol anulado a Abde por fuera de juego posicional del Chimy Ávila en el partido que este lunes le enfrentó al Celta y cerró la 24ª jornada liguera y que concluyó con empate a cero.

La polémica no llegó por la decisión, sino por la imagen emitida por el VAR para aclarar la determinación que habían tomado los colegiados. Con las clásicas líneas roja y azul para comprobar si el atacante está o no en posición incorrecta, los espectadores comprobaron no que hubiese o no fuera de juego, sino que era prácticamente imposible saberlo, ya que la diferencia de lugar del Chimy respecto al defensor del Celta era casi inapreciable y que la línea que tira el VAR con el jugador de Osasuna lo hace directamente desde el codo y no desde el hombro. Un error imperdonable que echa más leña al fuego a un colectivo arbitral que no deja de estar en el punto de mira semana tras semana.

La línea del Chimy Ávila tirada desde el codo 😳😳😳 pic.twitter.com/oAMBsQN9Zr — Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) March 6, 2023

Tras el partido, el conjunto navarro ha emitido un comunicado en el que exige explicaciones al Comité Técnico de Árbitros al entender que no hay prueba alguna del fuera de juego señalado.

COMUNICADO OFICIAL | El Club Atlético Osasuna solicita al Comité Técnico de Árbitros una aclaración por el gol anulado a Abde. — C. A. OSASUNA (@Osasuna) March 6, 2023

El Club Atlético Osasuna solicita al Comité Técnico de Árbitros una aclaración por el gol anulado a Abde en el encuentro de esta noche ante el Real Club Celta de Vigo. La imagen ofrecida por el VAR sobre la posición de Chimy Ávila no prueba de modo alguno la supuesta posición irregular del delantero en la acción. Es por ello que la entidad rojilla reclamará a través de los cauces oficiales una explicación al estamento arbitral para aclarar si, como parece, se ha producido un grave error en el uso de la tecnología que ha perjudicado de forma notable a Osasuna". "El club reitera su máximo respeto al colectivo arbitral y también se posiciona a favor del uso de la tecnología para ayudar a su difícil labor. Sin embargo, exige con rotundidad que la aplicación de estas herramientas se realice con el rigor necesario en una competición de máximo nivel como LaLiga Santander

📺 Error grave del VAR en el gol anulado al Osasuna. El Chimy Ávila está completamente en línea con el jugador del Celta de Vigo. El tanto es LEGAL. ❌ Análisis al detalle de @_naxotellado para confirmar la validez del gol desde dos ángulos diferentes. pic.twitter.com/UsboEhEHa8 — Archivo VAR (@ArchivoVAR) March 6, 2023

El gol, como demostró la cuenta de Twitter Archivo Var, fue completamente legal y debió subir al marcador